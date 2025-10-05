Sáhla po něm smrt. Bývalý fotbalista přežil děsivou nehodu, Lamborghini je na šrot

Bývalý fotbalista Eljero Elia, známý fanouškům z Premier League i nizozemské reprezentace, se o víkendu ocitl doslova na hraně života.
Osmatřicetiletý někdejší hráč Southamptonu havaroval se svým Lamborghini Urus na dálnici A4 poblíž Leidenu, když jeho vůz narazil do tří dalších aut. Podle nizozemských médií se nehoda stala v sobotu večer kolem 21:45.
Policie potvrdila, že nikdo neutrpěl vážná zranění, i když dva řidiči byli převezeni k vyšetření a Elia s jedním spolujezdcem skončili na stanici kvůli výslechu.
"Jel jsem po úseku, který bývá tou dobou klidný. Najednou přede mnou auta začala brzdit a zastavila. Zkusil jsem zabrzdit taky, ale dostal jsem smyk," popsal bývalý křídelník pro stanici Omroep West.
Elia dodal, že po nehodě spolupracoval s policií. "Řekl jsem jim, co se stalo, a pak jsem šel domů," uvedl. Podle tamních médií policie vyšetřuje, zda při nehodě mohl hrát roli alkohol.
Nizozemec, jenž si zahrál také za Juventus, Feyenoord či Werder Brémy, má na kontě třicet startů za národní tým a dva góly. Kariéru ukončil v roce 2022 po vážném zranění kotníku. Tentokrát měl štěstí, že jeho další kapitola neskončila tragicky.