Fotbal

Fotbalisté se o MS poperou v dresech připomínajících slavný úspěch na Euru

ČTK ČTK
3. 12. 2025 11:15
Fotbalová reprezentace vstoupí do březnového play off o mistrovství světa v nových dresech odkazujících stříbrnými detaily na vicemistry Evropy z roku 1996.
Dresy české fotbalové reprezentace pro play off o mistrovství světa
Dresy české fotbalové reprezentace pro play off o mistrovství světa | Foto: FAČR

Fotbalová asociace dnes dresy ve spolupráci se značkou Puma představila na svém webu. Premiéru budou mít nové červené domácí dresy v semifinále baráže proti Irsku. V případě postupu do finále by Češi hostili vítěze souboje mezi Dánskem a Severní Makedonií.

Nový domácí dres je koncipován jako symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který odkazuje na slavnou cestu stříbrných hrdinů z roku 1996, uvedla asociace.

"Těší mě, že jsem mohl po velmi dlouhé době znovu obléknout národní dres a společně s dalšími bývalými spoluhráči si připomenout všechny krásné momenty, které jsme v reprezentaci zažili. Klukům přeji, aby byla tato sada výherní, což by znamenalo, že je v létě uvidíme na mistrovství světa," řekl Karel Poborský, jeden ze strůjců úspěchu na šampionátu v Anglii.

Legendární tým trenéra Dušana Uhrina připomínají stříbrné detaily. Výrobce chce odkaz slavné generace předat současnému mužstvu i fanouškům. "Nová kolekce reprezentačních dresů je pro nás příležitostí ukázat, jak lze propojit aktuální trendy, špičkové materiály a respekt k fotbalové historii," uvedl manažer firmy Miloslav Ptáček.

Národní tým bude mít v příštím roce novou celou kolekci. "Na domácí dres naváže také unikátní venkovní varianta, kterou představíme v březnu příštího roku," řekl Ptáček.

Baráž se bude hrát jistě v Praze, a to buď na Letné, nebo v Edenu. "Během nejbližších dní budu osobně jednat s představiteli Sparty i Slavie. Musíme najít takové řešení, které vytvoří českému týmu co nejlepší prostředí, aby bylo dvanáctým hráčem v klíčových utkáních jara," konstatoval předseda asociace David Trunda po úterním zasedání výkonného výboru v Kroměříži.

Dresy české fotbalové reprezentace pro play off o mistrovství světa
Dresy české fotbalové reprezentace pro play off o mistrovství světa | Foto: FAČR
 
Mohlo by vás zajímat

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Brankářská legenda Premier League bojuje s agresivní nemocí a varuje: Nezanedbejte to

Brankářská legenda Premier League bojuje s agresivní nemocí a varuje: Nezanedbejte to

West Ham v závěru šokoval Old Trafford. Souček po delší době v základu

West Ham v závěru šokoval Old Trafford. Souček po delší době v základu
Fotbal sport Obsah MS ve fotbale Česká fotbalová reprezentace

Právě se děje

před 24 minutami
Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie
Domácí

Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Dvě miminka zemřela. "Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření," řekla mluvčí Miloslava Kučerová.
Aktualizováno před 30 minutami
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů
Domácí

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 36 minutami
Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací
Zahraničí

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi.
před 1 hodinou
Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne
Magazín

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Muži jsou v otázkách plodnosti často opomíjeni – z důvodu sociálních a kulturních tabu se totiž mnozí zdráhají podstoupit vyšetření nebo léčbu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko
Zahraničí

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku
Fotbal

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Českou variantou je Jindřich Trpišovský, zahraniční cesta vede na Balkán, respektive do Anglie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem
Fotbal

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Společnost Fotbal HK 1905 se ujala vlastnických práv v dosud městském fotbalovém klubu FC Hradec Králové. Město firmě prodalo 89 procent akcií klubu.
Další zprávy