Fotbalisté se o MS poperou v dresech připomínajících slavný úspěch na Euru

Fotbalová asociace dnes dresy ve spolupráci se značkou Puma představila na svém webu. Premiéru budou mít nové červené domácí dresy v semifinále baráže proti Irsku. V případě postupu do finále by Češi hostili vítěze souboje mezi Dánskem a Severní Makedonií.
Nový domácí dres je koncipován jako symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který odkazuje na slavnou cestu stříbrných hrdinů z roku 1996, uvedla asociace.
"Těší mě, že jsem mohl po velmi dlouhé době znovu obléknout národní dres a společně s dalšími bývalými spoluhráči si připomenout všechny krásné momenty, které jsme v reprezentaci zažili. Klukům přeji, aby byla tato sada výherní, což by znamenalo, že je v létě uvidíme na mistrovství světa," řekl Karel Poborský, jeden ze strůjců úspěchu na šampionátu v Anglii.
Legendární tým trenéra Dušana Uhrina připomínají stříbrné detaily. Výrobce chce odkaz slavné generace předat současnému mužstvu i fanouškům. "Nová kolekce reprezentačních dresů je pro nás příležitostí ukázat, jak lze propojit aktuální trendy, špičkové materiály a respekt k fotbalové historii," uvedl manažer firmy Miloslav Ptáček.
Národní tým bude mít v příštím roce novou celou kolekci. "Na domácí dres naváže také unikátní venkovní varianta, kterou představíme v březnu příštího roku," řekl Ptáček.
Baráž se bude hrát jistě v Praze, a to buď na Letné, nebo v Edenu. "Během nejbližších dní budu osobně jednat s představiteli Sparty i Slavie. Musíme najít takové řešení, které vytvoří českému týmu co nejlepší prostředí, aby bylo dvanáctým hráčem v klíčových utkáních jara," konstatoval předseda asociace David Trunda po úterním zasedání výkonného výboru v Kroměříži.