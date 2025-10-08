Fotbal

Mozek Chorvatů nestárne. Češi chystají plán na fotbalového génia Modriče

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Čeští fotbalisté se podruhé během kvalifikace o postup na mistrovství světa chystají na souboj s Lukou Modričem.
Luka Modrič
Luka Modrič | Foto: Reuters

Čtyřicetiletý kapitán Chorvatska si udržuje formu i po letním přestupu z Realu Madrid do celku AC Milán.

Svěřenci Ivana Haška na držiteli Zlatého míče za rok 2018 oceňují umění geniálního řešení herních situací, vůdčí schopnosti i fotbalovou dlouhověkost.

Hvězdný záložník na dvou minulých MS dovedl "Ohnivé" k zisku medailí, stříbru v Rusku (2018) a bronzu v Kataru (2022).

V červnu Chorvati v Osijeku český tým hladce porazili a Modrič k debaklu 5:1 přispěl proměněnou penaltou na 2:1 a asistencí u posledního gólu. Nejen proto je v přípravě na čtvrteční odvetu v pražském Edenu jedním z hlavních témat rozboru u videa.

"Je to fotbalista par excellence. Když se mu nabízejí dvě možnosti řešení herní situace, on je schopen vymyslet tu třetí geniální. V tom si na něj určitě musíme dávat pozor," uvedl nováček v národním týmu Jan Chramosta.

Modričova hvězda nezhasla ani po odchodu z Realu Madrid.

"Neustále nás překvapuje, jak si vede v Miláně. Pozvedl celý klub na vyšší úroveň. Je schopný odehrát celých 90 minut, což předčilo veškerá očekávání. Znovu a znovu ukazuje svou sílu, energii, charakter a kvalitu. Dokud zůstane zdravý, bude nám i Milánu užitečný," ujistil trenér chorvatské reprezentace Zlatko Dalič.

Jeho slova potvrdil Adrien Rabiot, Modričův spoluhráč z milánské záložní řady.

"Luka mě ohromil. Ve 40 letech trénuje s takovou precizností, profesionalitou, intenzitou a úsilím, že je to neuvěřitelné. Je pokorný, soustředěný a vždycky do toho dává 100 procent. Když vidím, co dokáže, a je o 10 let starší než já, nemám slov," řekl francouzský vicemistr světa.

Lídr Chorvatů i ve čtyřiceti udává tempo.

"Klobouk dolů, že borci jako Modrič, Ronaldo nebo Giroud dokážou hrát tak dlouho. Asi mají pořád chuť. Mně je 33 a občas se mi nechce vstávat z postele. Modričovi se v AC daří, nejspíš přijede ve sportovní formě," uvedl navrátilec do reprezentace Matěj Vydra.

Češi si moc dobře uvědomují, kdo proti nim stojí. Brankář Lukáš Horníček sledoval Modriče z lavičky náhradníků portugalské Bragy před dvěma lety ve dvou zápasech Ligy mistrů proti Realu.

"Neskutečný hráč. Už tehdy působil jako skvělý vůdce. Prostě fotbalista, kterého chcete mít na hřišti. Je neuvěřitelné, že i ve čtyřiceti je schopný podávat stejný výkon. Určitě jedna z hlavních osobností, které Chorvati mají," řekl gólman.

Daliče v Praze čeká stý zápas na lavičce chorvatské reprezentace. Jeho tým je zatím stoprocentní a vede tabulku skupiny se stejným bodovým ziskem jako český výběr, má však zápas k dobru.

"Začali jsme kvalifikaci dobře, víme, co nám může přinést další sraz. Rádi bychom během něj všechno vyřešili a kvalifikovali se na mistrovství světa," uvedl Modrič po poslední výhře 4:0 nad Černou Horou.

 
Mohlo by vás zajímat

Straka má nové angažmá. Košice spoléhají na jeho záchranářský instinkt

Straka má nové angažmá. Košice spoléhají na jeho záchranářský instinkt

Slovensko řeší bizarní spor o minuty. Odmítl přijet, tvrdí reprezentace. Hráč reaguje

Slovensko řeší bizarní spor o minuty. Odmítl přijet, tvrdí reprezentace. Hráč reaguje

Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Zveřejněte záznam komunikace s VAR, žádá Slavia po fatální chybě rozhodčích v derby

Zveřejněte záznam komunikace s VAR, žádá Slavia po fatální chybě rozhodčích v derby
Fotbal sport Česká fotbalová reprezentace Obsah Luka Modrič MS ve fotbale Chorvatská fotbalová reprezentace

Právě se děje

před 6 minutami
Plánování cest i složité procesy. Google v Česku spustil pokročilé vyhledávání s AI
Ekonomika

Plánování cest i složité procesy. Google v Česku spustil pokročilé vyhledávání s AI

Nový vyhledávací režim je podle firmy užitečný pro otevřené otázky a komplikovanější úkoly, jako je například plánování cest nebo porozumění složitým.
Aktualizováno před 23 minutami
Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku
2:39
Tenis

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku

Linda Nosková, finalistka předchozího turnaje v Pekingu, porazila ve Wu-chanu v druhém kole Japonku Naomi Ósakaovou 7:6, 6:3.
Aktualizováno před 25 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku
Domácí

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 31 minutami
Brabec z ANO se vzdá poslaneckého mandátu, zůstane hejtmanem
Domácí

Brabec z ANO se vzdá poslaneckého mandátu, zůstane hejtmanem

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO) se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. Řekl, že práce pro kraj je pro něj důležitější.
Aktualizováno před 34 minutami
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu
Zahraničí

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 38 minutami
Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička
Film

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

Režisérka Šárka Maixnerová se svým týmem sledovala život Aničky po dobu jednoho roku – od rozhodnutí odvolacího soudu do léta 2025.
Aktualizováno před 38 minutami
Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků
Zahraničí

Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků

Modernizace T-72M4CZ začala v 90. letech minulého století po válce v Perském zálivu, která ukázala technologickou zaostalost sovětských tanků.
Další zprávy