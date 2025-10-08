Mozek Chorvatů nestárne. Češi chystají plán na fotbalového génia Modriče

Čtyřicetiletý kapitán Chorvatska si udržuje formu i po letním přestupu z Realu Madrid do celku AC Milán.
Svěřenci Ivana Haška na držiteli Zlatého míče za rok 2018 oceňují umění geniálního řešení herních situací, vůdčí schopnosti i fotbalovou dlouhověkost.
Hvězdný záložník na dvou minulých MS dovedl "Ohnivé" k zisku medailí, stříbru v Rusku (2018) a bronzu v Kataru (2022).
V červnu Chorvati v Osijeku český tým hladce porazili a Modrič k debaklu 5:1 přispěl proměněnou penaltou na 2:1 a asistencí u posledního gólu. Nejen proto je v přípravě na čtvrteční odvetu v pražském Edenu jedním z hlavních témat rozboru u videa.
"Je to fotbalista par excellence. Když se mu nabízejí dvě možnosti řešení herní situace, on je schopen vymyslet tu třetí geniální. V tom si na něj určitě musíme dávat pozor," uvedl nováček v národním týmu Jan Chramosta.
Modričova hvězda nezhasla ani po odchodu z Realu Madrid.
"Neustále nás překvapuje, jak si vede v Miláně. Pozvedl celý klub na vyšší úroveň. Je schopný odehrát celých 90 minut, což předčilo veškerá očekávání. Znovu a znovu ukazuje svou sílu, energii, charakter a kvalitu. Dokud zůstane zdravý, bude nám i Milánu užitečný," ujistil trenér chorvatské reprezentace Zlatko Dalič.
Jeho slova potvrdil Adrien Rabiot, Modričův spoluhráč z milánské záložní řady.
"Luka mě ohromil. Ve 40 letech trénuje s takovou precizností, profesionalitou, intenzitou a úsilím, že je to neuvěřitelné. Je pokorný, soustředěný a vždycky do toho dává 100 procent. Když vidím, co dokáže, a je o 10 let starší než já, nemám slov," řekl francouzský vicemistr světa.
Lídr Chorvatů i ve čtyřiceti udává tempo.
"Klobouk dolů, že borci jako Modrič, Ronaldo nebo Giroud dokážou hrát tak dlouho. Asi mají pořád chuť. Mně je 33 a občas se mi nechce vstávat z postele. Modričovi se v AC daří, nejspíš přijede ve sportovní formě," uvedl navrátilec do reprezentace Matěj Vydra.
Češi si moc dobře uvědomují, kdo proti nim stojí. Brankář Lukáš Horníček sledoval Modriče z lavičky náhradníků portugalské Bragy před dvěma lety ve dvou zápasech Ligy mistrů proti Realu.
"Neskutečný hráč. Už tehdy působil jako skvělý vůdce. Prostě fotbalista, kterého chcete mít na hřišti. Je neuvěřitelné, že i ve čtyřiceti je schopný podávat stejný výkon. Určitě jedna z hlavních osobností, které Chorvati mají," řekl gólman.
Daliče v Praze čeká stý zápas na lavičce chorvatské reprezentace. Jeho tým je zatím stoprocentní a vede tabulku skupiny se stejným bodovým ziskem jako český výběr, má však zápas k dobru.
"Začali jsme kvalifikaci dobře, víme, co nám může přinést další sraz. Rádi bychom během něj všechno vyřešili a kvalifikovali se na mistrovství světa," uvedl Modrič po poslední výhře 4:0 nad Černou Horou.