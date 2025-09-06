Fotbal

Staněk oslavil návrat do reprezentace čistým kontem a výhrou v Podgorici

ČTK Sport ČTK, Sport
před 4 hodinami
Brankář Slavie Jindřich Staněk pomohl Česku k výhře 2:0 v Černé Hoře a užil si šťastný návrat po zranění z Eura.
Jindřich Staněk
Jindřich Staněk | Foto: Reuters

Brankář Jindřich Staněk si po vítězství českého týmu 2:0 v kvalifikaci mistrovství světa v Černé Hoře pochvaloval, že nemohl prožít lepší návrat mezi tyče.

Devětadvacetiletý gólman Slavie nastoupil v národním dresu poprvé od loňského června a zranění v zápase Eura proti Turecku. Zaujal hlavně dvěma klíčovými zákroky v 66. minutě. Po utkání řekl, že je rád, že splatil důvěru trenérů.

"Je to šťastný návrat. Byl jsem ohromně rád, když jsem se dozvěděl, že budu chytat. Navíc to byl vítězný návrat, ještě s nulou. Takže lepší to být nemohlo. Takže pecka a letíme domů s třemi body," prohlásil Staněk.

Od jeho loňského zranění byl jedničkou reprezentace Matěj Kovář, který odchytal deset zápasů v řadě. Tentokrát ale zůstal na lavičce a šanci dostal Staněk.

"Trenéři nám to řekli den před zápasem. Někdy to tušíte, někdy nevíte. Jsem vždy na sto procent připravený. Jsem rád, že jsem trenérům splatil důvěru a že to takhle vyšlo," uvedl gólman.

V první půli mu jednou pomohlo břevno, v 66. minutě pak předvedl dvojzákrok proti tečované střele z dálky a dorážce střídajícího Dritona Camaje.

"Tenhle dvojzákrok ve druhém poločase byl asi nejvíc vidět, tam bylo nejpravděpodobnější, že by domácí mohli vstřelit gól. Ale těch situací bylo v zápase dost, takže jsem rád, že jsme to zvládli. Není to jen o mně, všichni směrem dozadu hráli zodpovědně," pochvaloval si Staněk.

Těšilo ho, že výhra udržela Čechy v boji o první místo ve skupině a přímý postup na šampionát. "Nebylo to úplně ideální, ale myslím, že první poločas jsme přesto kontrolovali. V druhém poločase už to byla trošku válka. Jsou to důležité tři body a jsme za ten výsledek spokojeni," uvedl.

Definitivu přinesla až branka v šesté minutě nastavení, do té doby Češi spálili několik šancí. "Asi třikrát už jsem zvedal ruce, jak jsme měli velké šance. Pak se ale musíte přepnout, pořád to bylo o jeden gól a mohla přijít další šance domácích," mínil Staněk po svém čtrnáctém utkání v reprezentaci.

Výkon brankáře ocenil i střelec první branky Lukáš Červ. "Bez Jindry bychom asi nevyhráli. Ty zákroky, které tam měl, jsou ty detaily, rozhodující momenty. On nás v nich podržel," řekl záložník.

