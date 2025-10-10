Lvíčata válí v kvalifikaci, v Karviné rozdrtila Ázerbájdžán 5:0

Lvíčata v úvodních zápasech porazila Skotsko 2:0 a poté zvítězila 2:1 v Gibraltaru. Favoritem skupiny je Portugalsko. Na šampionát, který v roce 2027 uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden tým s nejlepší bilancí na druhých příčkách.
Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Domácím patřil celý úvodní poločas, ale svoji převahu využili až pět minut před přestávkou. Ambros se štěstím dostal míč k Maškovi a liberecký útočník si otevřel střelecký účet v utkání.
Druhý poločas byl jasnou záležitostí domácích. Jelínek přesně odcentroval z pravé strany do středu šestnáctky, odkud Ambros z voleje poslal míč pod břevno.
Labík pak chytrou přihrávkou uvolnil Maška, který prostřelil brankáře. Po ruce ve vápně dostali Češi výhodu penalty, Mašek ale tentokrát ztroskotal na gólmanovi Hašimovovi.
Hattricku se přesto dočkal, přesným centrem mu ho naservíroval znovu Labík. Skóre pak ještě vylepšil střídající Planka.
Kvalifikace ME 2027 fotbalistů do 21 let - skupina B:
Česko - Ázerbájdžán 5:0 (1:0)
Branky: 40., 59. a 75. Mašek, 55. Ambros, 84. Planka. Rozhodčí: Karčevski - Vasilevski, Gjorgjeski (všichni Mak.). ŽK: Kričfaluši - Ahmadov, Hašimov, Ramazanov. Diváci: 2812.
Česko: Koutný - Jelínek, Paluska, Hunal, Ševínský, Labík - Šín (66. Planka), Kričfaluši (82. Žitný), Ambros (76. Bužek) - Mašek (76. Slončík), Vojta (66. Mikulenka). Trenér: Bílek.
Ázerbájdžán: Hašimov - Ahmadov (65. Muradli), R. Mammadov, Rustamov, Ramazanov, Abbasov - O. Mammadov (57. Ahmadzada), Sulejmanov (66. Jabrajilzade), Šahnijarov, Ch. Alijev (81. M. Mammadov) - Saljanskij (57. Šafijev). Trenér: Namazov.
Portugalsko - Bulharsko 3:0 (3:0)
Tabulka:
|1.
|Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|10:0
|9
|2.
|Česko
|3
|3
|0
|0
|9:1
|9
|3.
|Bulharsko
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|4.
|Skotsko
|3
|1
|0
|2
|12:4
|3
|5.
|Ázerbájdžán
|3
|0
|1
|2
|1:11
|1
|6.
|Gibraltar
|3
|0
|0
|3
|1:17
|0