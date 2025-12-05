Fotbal

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Společnost Fotbal HK 1905 se dnes ujala vlastnických práv v dosud městském fotbalovém klubu FC Hradec Králové. Zástupci města a společnosti podepsali akviziční a akcionářskou smlouvu a provedli převod 89 procent akcií.
Pavel Nedvěd
Pavel Nedvěd | Foto: Reuters

Následovala valná hromada klubu, která zvolila nové představenstvo a dozorčí radu, oznámila radnice. Spolumajiteli Fotbalu HK 1905 jsou bývalý reprezentant Pavel Nedvěd a podnikatelé Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk.

"Vstupujeme do nové éry rozvoje hradeckého fotbalu. Věříme, že nový většinový akcionář posílí dynamiku fungování klubu a přispěje k jeho prosperitě," řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).

Město klub vlastnilo od roku 2005, kdy jej koupilo od Čechoameričana Jana Vody.

Nový předseda představenstva klubu Šenk uvedl, že noví majitelé jsou připraveni investovat do zkvalitnění celého sportovního úseku.

"Chceme vytvořit silný regionální klub a posouvat jej výš," uvedl Šenk, který v minulosti působil například jako obchodní ředitel ve Slavii Praha.

V klubu však podle Šenka nenastanou dramatické změny, předpokládá zachování kontinuity. "Všichni z lidí (v klubu) by měli dostat příležitost, aby se podíleli na cestě, na kterou se vydáváme," dodal.

Investoři v listopadu uvedli, že jsou mimo jiné připraveni investovat do vlastní akademie a výchovy mladých hráčů. Šenk dnes zopakoval, že záměrem je také spolupráce s některým klubem z top 5 evropských soutěží.

V hradecké aréně chtějí pořádat i jiné akce. Oslovit ke spolupráci hodlají také silné regionální firmy. Cílem pod investorem by mělo být umístění v první lize do šestého místa a účast v evropských pohárech. V minulé sezoně 2024/25 skončil Hradec Králové v lize na sedmém místě.

V čele představenstva Šenk vystřídal Springerovou, která se přesunula na místo předsedkyně dozorčí rady. Dalšími členy představenstva jsou Ulich, stávající dlouholetý generální manažer klubu Richard Jukl a manažer Tomáš Dostál.

Dostál bude v klubu zastávat nově vytvořenou pozici finančního ředitele, do Hradce Králové přichází z managementu jihlavského výrobce dveří Sapeli.

Pátým členem představenstva bude nový sportovní ředitel. Stávající sportovní ředitel Jiří Sabou již dříve oznámil odchod z klubu po osmi letech práce v Hradci Králové. Všichni členové představenstva jsou nominovaní majoritním vlastníkem.

V sedmičlenné dozorčí radě má město čtyři nominanty. Vedle Springerové jimi jsou předseda opozičního zastupitelského klubu ANO Lukáš Fiedler, Martin Eger (ODS) a spoluzakladatel fanklubu Hradecká černobílá tribuna František Řehounek.

Za investory v dozorčí radě zasedli Nedvěd, spoluvlastník developerské společnosti Finep Rejchrt a Tomek, který je podle žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 dvacátým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 24,9 miliardy korun.

Podpisem smluv a valnou hromadou se završil proces prodeje, který radnice zahájila na podzim 2023. V městem vypsaném výběrovém řízení byl Fotbal HK 1905 jediným zájemcem.

Hradečtí zastupitelé transakční dokumentaci a prodej klubu schválili na zasedání 4. listopadu. Podíl 89 procent město investorům prodalo za 50,172 milionu korun. Suma zahrnuje i 10,172 milionu nerozděleného zisku klubu.

Strategický partner by měl podle radnice přinést rozvoj hradeckého fotbalu, který by samo město zajistit nedokázalo. Městu by měly klesnout platby do klubu.

"Většinu provozních nákladů spojených s chodem klubu přesouváme na našeho partnera," uvedla primátorka.

V minulé sezoně město klubu dalo dotaci 43 milionů korun. Výnosy klubu loni činily 227 milionů korun, zisk byl 4,7 milionu korun.

Prodej se netýká sportovišť včetně Malšovické arény, kterou město s nákladem téměř 800 milionů korun otevřelo v srpnu 2023.

Stadion bude nadále ve vlastnictví města a jeho provoz bude dál na základě pachtu v rukou klubu. Z pachtu by mělo město postupně získávat až 17,5 milionu korun ročně.

 
sport Fotbal Chance Liga FC Hradec Králové Pavel Nedvěd

