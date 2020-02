Dva kroky zpět a průlom v kariéře. Zatracovaný finský snajpr Pukki útočí na legendu

Michal Muzikant

Lidé se scházejí, aby hromadně sledovali jeho zápasy. Bývalý finský premiér Antti Rinne jeho dresem obdaroval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Fotbalový útočník Teemu Pukki je ve své zemi národním hrdinou, Norwichi se zase snaží vystřílet záchranu v Premier League.

"Kanárkům" zajistil v loňské sezoně postup do Premier League a stal se s devětadvaceti brankami nejlepším střelcem soutěže. Formu si přenesl i do vyšší ligy, ale nebude pro něj lehké zajistit svému zaměstnavateli záchranu. V úvodních dvanácti duelech nasázel šest branek. Teď má po pětadvaceti kolech gólů jedenáct, ale Norwich se nachází na posledním místě tabulky se ztrátou sedmi bodů na udržení.

Terveisiä Pariisista! 🇫🇷



Erinomainen tapaaminen Ranskan presidentti @EmmanuelMacron:in kanssa. Keskusteluaiheina mm. Suomen EU-puheenjohtajakauden teemat, ilmastonmuutoksen torjunta, oikeusvaltion puolustaminen ja unionin monivuotinen rahoituskehys.



Vein myös pienen lahjan. pic.twitter.com/KZjMZh6FQw — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) September 18, 2019

"Pokud máte hráče, který dá v Premier League patnáct branek, máte velkou šanci se udržet. Pukki k této metě dobře nakročil," řekl pro BBC bývalý útočník Alan Shearer.

Jeho cesta k jednomu z nejobávanějších útočníků ale nebyla jednoduchá.

Přes Raúla to nepůjde

Už jako šestnáctiletý debutoval v mužském týmu v rodném městě Kotka, stal se nejlepším mladým hráčem Finska a zajímaly se o něj kluby jako Chelsea nebo Juventus. Nakonec odešel do Španělska, kde se jej ujala Sevilla.

Nejednalo se však o nejšťastnější krok tehdy sedmnáctiletého teenagera. S matkou žil v malém bytě, neuměl jazyk, hrál za béčko a následně skončil trenér, který si jej vybral. Šanci dostal jen v jednom duelu áčka a putoval zpět do Finska restartovat kariéru.

V Helsinkách se mu to dařilo. Nakoukl do Ligy mistrů a třikrát se trefil ve dvou duelech proti Schalke 04 v Evropské lize. Právě německý klub jej následně koupil, ale dostat se do základní sestavy přes Raúla a Huntelaara v jejich formě bylo téměř nemožné.

Poprvé tak zamířil na britské ostrovy. Ale ani Celtic nebyl pro hráče s nynější tržní hodnotou devíti milionů eur ideální štací. Nehrál na své pozici a měl problém se stylem hry v tamní lize. Avšak poměr minut a branek neměl v Gelsenkirchenu ani Glasgowě špatný. Zájem o něj tedy projevil jeden dánský klub.

Musíš bránit!

Zástupci klubu z předměstí Kodaně nevěřili, že by jej mohli získat. "Znal jsem jeho agenta, tak jsem to zkusil. Nečekal jsem, že by na to mohli přistoupit," popisoval Berg, který pracoval jako skaut pro Bröndby. Sice by se pro hráče jednalo o krok zpět, ale vyšlo to. Pukki na nabídku hostování s opcí kývl.

A udělal dobře. V Bröndby se rozstřílel.

Hned v úvodu angažmá byl zvolen hráčem měsíce a sezonu zakončil jako nejlepší střelec týmu. Klub jej koupil natrvalo a on se svému zaměstnavateli odvděčil několika dalšími trefami. Jejich počet se zastavil na čísle 55 a dalších 10 přidal v Evropě.

V Dánsku jej vedl německý trenér Alexandr Zorniger, který měl na rozkvětu kariéry finského hráče velký podíl. "Byl jsem asi trochu líný. Nebránil jsem a trenér Zorniger mi říkal, že pokud budu dělat dobře defenzivní činnost, pomůže mi to v ofenzivě," svěřil se útočník Norwiche pro Eastern Daily Press s tím, co mu pomohlo začít naplno využívat vlastní potenciál.

Nebylo překvapení, že po čtyřech úspěšných letech se na stole objevilo několik zajímavých nabídek. Šance na prodloužení smlouvy byla mizivá. Volba padla na Norwich, jehož styl fotbalu seděl hráči, který má skvělé načasování pro náběhy za obranu.

Pukki versus Litmanen aneb Finsko na Euru

Po postupu zeleno-žlutých do Premier League si udržel seveřan s dvaadvacítkou na zádech výbornou formu a v rodné zemi se stal terčem obrovského zájmu. Ve Finsku je nejoblíbenějším týmem z Anglie Liverpool, ale stále častěji se zvyšuje poptávka po utkáních Norwiche, aby mohli diváci sledovat právě ve formě hrajícího útočníka. Skupina "finských kanárků" se dokonce schází ve městě Tampere, aby sledovali jeho zápasy. Tamní média po každém utkání řeší jeho výkony a byl to právě on, kdo dotáhl Finsko na Euro.

Teemu Pukki Datum narození: 29. března 1990 (29 let)

Výška: 180 centimetrů

Pozice: útočník

Klub: Norwich City

Individuální úspěchy: nejlepší mladý hráč Finska, nejlepší střelec dánské ligy nejlepší střelec Championship

Klubové úspěchy: vítěz finské ligy 2010 a 2011, vítěz finského poháru 2011, vítěz skotské ligy 2014

V mezistátních zápasech nasázel v barvách své země už pětadvacet branek a pouze sedm jich ztrácí na legendárního Jari Litmanena, který drží rekord v počtu vstřelených gólů za národní tým. Finsko zvládlo dobře rozehranou skupinu a dostalo se na mistrovství Evropy, díky čemuž se Teemu Pukki zařadil po bok nejlepších finských fotbalistů, jakými jsou právě Jari Litmanen či Sami Hyypiä. Jeho přínos (10 zápasů, 10 branek z 16 celkově) na druhé příčce ve skupině před Řeckem či Bosnou a Hercegovinou je nezanedbatelný.

Pro Norwich je důležité tohoto důležitého hráče udržet a zachránit se. Finsko do něj bude vkládat naděje na Euru. Otázkou ale je, jestli si Teemu Pukki ve svých devětadvaceti letech po několika nezdarech ještě vystřílí angažmá v nějakém větším klubu.