Finále rozhodl hráč Barcy. Neoficiální klubovou soutěž ale vyhrál jiný velkoklub

Španělsko slaví titul mistrů světa. Ačkoli v jeho sestavě chyběli hráči Realu Madrid, právě fotbalisté madridského klubu ovládli neoficiální klubovou soutěž.
Mistrovství světa ovládli fotbalisté Španělska a o vítězství nad Argentinou rozhodl hráč Barcelony.
Přesto má po skončení šampionátu důvod k oslavám také největší rival katalánského klubu. Fotbalisté Realu Madrid totiž na turnaji vstřelili více branek než zástupci kteréhokoli jiného celku.
Finálové vítězství 1:0 Španělům ve 106. minutě zařídil střídající Ferran Torres. Útočník Barcelony tak po šestnácti letech napodobil Andrése Iniestu, který rozhodl prodloužení finále proti Nizozemsku v roce 2010.
Tentokrát Torres po přihrávce dalšího náhradníka Nica Williamse ukončil odpor Argentiny oslabené po vyloučení Enza Fernándeze.
„Ten gól vstřelilo 47 milionů lidí. Nebyl jen můj ani pouze těch 26 hráčů. Bylo osudem, že padne a rozhodne,“ prohlásil španělský hrdina.
Finále bylo předem líčeno jako symbolické předání žezla mezi Lionelem Messim a Laminem Yamalem. Proti argentinské legendě stála nová hvězda Barcelony, která vyrostla ve stejné akademii a už v devatenácti letech patří k tvářím světového fotbalu.
Ani jeden však zápas nerozhodl. Hlavní role připadla Torresovi, zatímco neoficiální klubový souboj celého šampionátu ovládl Real Madrid.
Jeho hráči nastříleli dohromady 22 branek. Deset jich dal Kylian Mbappé za Francii, sedm Jude Bellingham za Anglii, čtyři Vinícius Júnior za Brazílii a jednu Arda Güler za Turecko.
Real tak překonal dosavadní rekord osmnácti gólů, o který se dělily maďarský Honvéd Budapešť z roku 1954, Bayern Mnichov z roku 2014 a Paris Saint-Germain z předchozího šampionátu.
Největší podíl na madridském triumfu měl Mbappé. Přestože Francie skončila čtvrtá, její kapitán získal s deseti zásahy Zlatou kopačku a stal se prvním fotbalistou, který ovládl pořadí střelců na dvou světových šampionátech. Se 22 góly je zároveň novým historickým rekordmanem MS.
Výrazně se prosadil také Bellingham. Sedm branek je nejlepším výkonem anglického hráče na jediném mistrovství světa.
Záložník Realu překonal šestigólová maxima Garyho Linekera a Harryho Kanea a pomohl Anglii k bronzu, jejímu nejlepšímu výsledku od domácího triumfu v roce 1966.
Na celé statistice je nejpozoruhodnější, že Španělsko původně přijelo na šampionát bez jediného hráče Realu Madrid.
Stalo se to poprvé v historii. Během turnaje sice klub oznámil příchod obránce Marca Cucurelly z Chelsea, žádný z dvaadvaceti madridských gólů však nevstřelil španělský reprezentant.
Druhé místo v klubovém pořadí obsadil Paris Saint-Germain s patnácti brankami, především zásluhou šestigólového Ousmana Dembélého. Třináct zásahů nasbírali hráči Arsenalu a dvanáct fotbalisté Bayernu Mnichov.
Po osmi gólech zaznamenali zástupci Crystal Palace, Interu Miami, Manchesteru United a Sunderlandu. Všechny góly Interu Miami přitom obstaral jediný muž – Messi.
Trofej ovšem patří Španělsku, které završilo vítězné období zahájené titulem z Eura 2024. „Vyhráli jsme s touto generací úplně všechno,“ řekl dojatý trenér Luis de la Fuente.
Klubovou střeleckou tabulku si mohou vystavit v Madridu, nejcennější pohár ale odvezli do Španělska především hráči největších konkurentů Realu.
Kluby s největším počtem gólů na mistrovství světa 2026:
Pořadí
Klub
Góly
1.
Real Madrid
22
2.
Paris Saint-Germain
15
3.
Arsenal
13
4.
Bayern Mnichov
12
5.
Crystal Palace
8
5.
Inter Miami
8
5.
Manchester United
8
5.
Sunderland
8
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