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Sport

Finále bude rozhodovat Slovinec, který byl u zatím poslední porážky Argentiny na MS

ČTK

Nedělní finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou odřídí slovinský rozhodčí Slavko Vinčič.

Rozhodčí - ilustrační foto
Rozhodčí - ilustrační fotoFoto: REUTERS – TROY TAORMINA
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Jeho asistenty budou krajané Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, u videa bude Němec Bastian Dankert. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na sociálních sítích.

Šestačtyřicetiletý Vinčič má zkušenosti s velkými zápasy o trofej. Před dvěma lety rozhodoval finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem, v roce 2022 měl na starost závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers.

Na mistrovství světa to pro něj bude celkově šestý zápas, na aktuálním turnaji v USA, Kanadě a Mexiku čtvrtý. Vedle duelů Brazílie - Maroko a Alžírsko - Jordánsko ve skupinové fázi odřídil ještě utkání úvodního kola play off mezi Mexikem a Ekvádorem.

V něm po poradě s Dankertem udělil červenou kartu ekvádorskému obránci Pierovi Hincapiému, který si při hádce s protihráčem zakryl ústa, což nová pravidla nedovolují.

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Vinčič debutoval na MS před čtyřmi lety zápasem Argentiny se Saúdskou Arábií, v němž favorit senzačně prohrál 1:2. Od té doby Jihoameričané vyhráli na světovém šampionátu 13 zápasů v řadě a v neděli mohou obhájit titul.

Španělé mají na slovinského sudího dobré vzpomínky z vítězného Eura 2024, na němž řídil jejich výhry ve skupině nad Itálií (1:0) a v semifinále nad Francií (2:1).

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