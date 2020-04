FIFA podpoří členské svazy. I do Česka by mělo přijít 12,6 milionu korun

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) uvolnil další 10,3 milionu dolarů (260 milionu korun) do takzvaného fondu solidarity. Z něho mohou národní olympijské výbory čerpat prostředky na pokrytí ztrát, které jim vznikly odložením her v Tokiu z letošního léta na rok 2021.

Po nejnovějším příspěvku se rozpočet olympijského fondu solidarity zvýšil na 57 milionů dolarů (1,43 miliardy korun). Národní olympijské výbory si mohou o příspěvek požádat jednotlivě.

MOV dnes také uvedl, že po přeložení her přidal 15 milionů dolarů (380 milionů korun) do fondu solidarity pro sportovce. Tento program má pomoci 1600 sportovcům ze 185 národních výborů s menším finančním rozpočtem připravit se co nejlépe na tokijské hry.

Mezinárodní olympijský výbor kvůli koronavirové pandemii rozhodl společně s japonskými pořadateli přeložit OH v Tokiu na rok 2021 přesně před měsícem. Mnoha sportovním federacím a národním olympijským výborům tak vypadl pro letošek příjem z her, s nímž ve svých rozpočtech počítaly.