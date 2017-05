FIFA má nového významného sponzora Qatar Airways

před 21 minutami

Novým sponzorem Mezinárodní fotbalové federace se stala letecká společnost Qatar Airways, která rovněž sponzoruje FC Barcelonu. Podle agentury Reuters s ní FIFA uzavřela smlouvu do roku 2022. Katarské aerolinky se zařadily do kategorie nejvýznamnějších partnerů federace, kam patří Coca-Cola, Gazprom, Wanda Group, Adidas, Visa a Hyundai. Finanční podmínky spolupráce FIFA nezveřejnila. Do roku 2014 byla sponzorem fotbalové federace konkurenční letecká společnost Emirates, která podle neoficiálních zpráv přispěla na konto FIFA za osm let částkou kolem 200 milionů dolarů. Po propuknutí korupční aféry ve FIFA se rozhodla kontrakt neprodloužit.

