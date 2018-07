FIATSKO. Žádné bouřlivé protesty proti Ronaldovu přestupu se nekonaly, stávkovalo jen pět lidí

před 1 hodinou

Cristiano Ronaldo se do Turína nemusí bát | Foto: Reuters

Protestů proti nákupu portugalské hvězdy se zúčastnil pouze zlomek pracovníků FIATU.

Milán - Do stávky vyhlášené na protest proti vysoké částce zaplacené za přestup fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda do Juventusu se zapojilo pouze pět ze zhruba 1700 pracovníků dnešní směny v továrně automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) v italském městě Melfi. Uvedl to podle agentury Reuters mluvčí podniku.

Stávku v továrně v Melfi vyhlásil malý odborový svaz USB, kterému se nelíbí, že turínský Juventus zaplatil za Ronaldův přestup z Realu Madrid 100 milionů eur (2,6 miliardy korun) v době, kdy automobilka FCA provádí úsporná opatření.

Automobilku FCA i fotbalový klub Juventus ovládá holdingová společnost Exor, kterou kontroluje italská rodina Agnelliů. Agentura Reuters nicméně upozornila, že Juventus a FCA fungují naprosto odděleně, a to po provozní i finanční stránce.

Větší odborové svazy zastupující zaměstnance automobilky označily vyhlášení stávky za pouhou snahu o zviditelnění USB. Mluvčí automobilky upozornil, že účast na stávce dosahující jen zhruba 0,3 procenta zaměstnanců dokládá, že za protestem stojí skupiny, které nereprezentují pracovní sílu podniku.

"Protestní akce prosazované v posledních dnech v souvislosti s fotbalem jsou jednoznačným fiaskem," citovala mluvčího agentura Reuters.