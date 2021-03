Šmicer a spol. se ohradili vůči Poborskému: O očistě fotbalu máme jiné představy

Český fotbal musí projít většími změnami, současný stav není způsobený pouze selháním jednotlivců. Tak reagovala Fevoluce, iniciativa, která se snaží o změnu ve fotbalovém prostředí, na prohlášení Karla Poborského, který v pondělí veřejně popsal své představy o očistě fotbalového hnutí.

Karel Poborský vyslal do světa své vize, jak českému fotbalu vrátí prestiž a důvěryhodnost, pokud bude zvolen do česla asociace FAČR. Na tiskové konferenci vyhlásil za cíl mimo jiné spolupracovat s Fevolucí, ale skupina kolem Vladimíra Šmicra s jeho politikou úplně nesouhlasí.

Poborský tvrdí, že v případě zvolení nechystá na FAČR personální převrat. "Slýchávám, že je třeba vymést ten chlív. To mě svým způsobem, i proto, že moje kolegy na FAČR, kteří to dělají proto, že fotbal milují, očerňuje. Nebude to tak, že otočím fotbal vzhůru nohama. Fotbal dělá spoustu skvělých věcí, spousta lidí tam maká na 120 procent. Musíme se naučit to, že když selže jednotlivec, musíme se s ním umět vypořádat," říká.

S tím ovšem zástupci Fevoluce ne úplně souzní. "Ano, na asociaci je celá řada lidí, kteří tam odvádějí skvělou práci. Přesto fungování lidí ve výkonných funkcích i managementu FAČR, ale například i ve vedení Středočeského kraje je třeba rozumným způsobem nastavit tak, aby se fotbal stal skutečně transparentním a důvěryhodným," stojí v prohlášení Fevoluce.

Oba kandidáti do vedení FAČR se přitom velmi dobře znají ze hřiště i z kabiny: dlouhá léta spolu nastupovali ve Slavii nebo poté v reprezentaci. "Vláďu nevidím jako svého soupeře. Fevoluce je pro mě nové hnutí, které pustilo odspodu do fotbalu čerstvý vítr. Vidíme, že teď probíhají volby na okresech, občas uspějí, občas ne. Určitě je to pro mě pozitivní iniciativa. S Vláďou jsme si volali a potkáme se v nejbližších dnech. Vyndáme karty na stůl a uvidíme," řekl Poborský.

Jenže není vůbec jisté, zda obě strany najdou společné trumfy. "Ačkoliv Karel ve svých vyjádřeních zmiňuje přínos Fotbalové evoluce, zatím se s námi o principech, které zastáváme, nebavil a jen naznačil ty své. Je otázkou, zda se nerozcházíme v cestě a vnímání toho, co ozdravení fotbalu vlastně znamená," dodává Šmicer a spol.