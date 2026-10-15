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Ferencváros - Plzeň 0:0. Birmančevič zlobí obranu Viktorie, velkou šanci ale zahodil

Sport
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Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Ferencvárosem Budapešť a Viktorií Plzeň.

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Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí
Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí
Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí

ŽIVĚ Povolební vyjednávání pokračují. V Ústí míří ANO i ODS do opozice

Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice. Tam bude i ODS.

Předseda Našeho Česka Martin Kuba je naštvaný kvůli jednání svého zastupitele v Mariánských Lázních.
Předseda Našeho Česka Martin Kuba je naštvaný kvůli jednání svého zastupitele v Mariánských Lázních.
Předseda Našeho Česka Martin Kuba je naštvaný kvůli jednání svého zastupitele v Mariánských Lázních.

Napětí v Našem Česku. Kuba vyslal ostrý vzkaz zastupiteli kvůli koalici s ANO

Dusno panuje v hnutí Naše Česko kvůli dění v Mariánských Lázních. Jde o to, kdo a s kým uzavřel jakou dohodu. Teď to vypadá, že by mohlo vládnout ANO v koalici se Změnou pro Mariánské Lázně a Naším Českem. Jenže ještě v úterý opoziční strany oznámily dohodu, která měla ANO odstavit. Do věci se vložil šéf Našeho Česka Martin Kuba, který tlačí na svého zastupitele, aby úterní dohodu dodržel.

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John Mercado
John Mercado
John Mercado

Místo pojistky výbuch. Sparta přišla o vítězství nad průměrnými Nory v nastavení

Fotbalisté Sparty doma překvapivě remizovali s nováčkem norské ligy Lilleströmem 1:1 a nenavázali na zářijovou výhru 4:1 ze hřiště Araratu-Armenia v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy. Pražané od 56. minuty vedli zásluhou střídajícího Jocima Alcócera, na začátku nastavení ale vyrovnal další příchozí hráč z lavičky Thomas Olsen.

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