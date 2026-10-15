Ferencváros - Plzeň 0:0. Birmančevič zlobí obranu Viktorie, velkou šanci ale zahodil
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Ferencvárosem Budapešť a Viktorií Plzeň.
ŽIVĚ Povolební vyjednávání pokračují. V Ústí míří ANO i ODS do opozice
Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice. Tam bude i ODS.
Húsíové vypálili několik raket na palác v Adenu. Při útoku zahynuli nejméně čtyři lidé.
Jemenští proíránští povstalci Húsíové vypálili ve čtvrtek několik raket na prezidentský palác v jihojemenském Adenu, kam se v roce 2015 uchýlila mezinárodně uznávaná vláda. Húsíové podle agentury AFP uvedli, že cílem útoku bylo vojenské velitelství v prezidentském paláci.
Skóre Leverkusenu přišel otevřít náhradník Schick. Šulc vytasil gólovou patičku
Patrik Schick přispěl ve druhém kole Evropské ligy dvěma proměněnými penaltami k vítězství fotbalistů Bayeru Leverkusen 4:0 v Poznani. Skóroval i Pavel Šulc, jehož Olympique Lyon rovněž zaznamenal druhou výhru, když zdolal Crystal Palace 3:2.
Napětí v Našem Česku. Kuba vyslal ostrý vzkaz zastupiteli kvůli koalici s ANO
Dusno panuje v hnutí Naše Česko kvůli dění v Mariánských Lázních. Jde o to, kdo a s kým uzavřel jakou dohodu. Teď to vypadá, že by mohlo vládnout ANO v koalici se Změnou pro Mariánské Lázně a Naším Českem. Jenže ještě v úterý opoziční strany oznámily dohodu, která měla ANO odstavit. Do věci se vložil šéf Našeho Česka Martin Kuba, který tlačí na svého zastupitele, aby úterní dohodu dodržel.
Místo pojistky výbuch. Sparta přišla o vítězství nad průměrnými Nory v nastavení
Fotbalisté Sparty doma překvapivě remizovali s nováčkem norské ligy Lilleströmem 1:1 a nenavázali na zářijovou výhru 4:1 ze hřiště Araratu-Armenia v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy. Pražané od 56. minuty vedli zásluhou střídajícího Jocima Alcócera, na začátku nastavení ale vyrovnal další příchozí hráč z lavičky Thomas Olsen.