Fenerbahce - Slavia. Sešívaní hrají po Chorého zkratu a s hrůznou bilancí v zádech
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Fenerbahce Istanbul a Slavií Praha.
Třináctiletý útočník unikne trestnímu stíhání. Po smrti učitelky a žačky je v ústavu
Třináctiletý Slovák, po jehož útoku ve škole na severu Slovenska z konce září zemřely učitelka a žačka, je nyní z rozhodnutí soudu ve výchovném ústavu. Oznámila to v úterý slovenská policie, která převoz útočníka zajistila. O soudním rozhodnutí v případu v úterý informoval generální prokurátor i samotný soud, který ve věci vydal předběžné opatření.
Už netrejdujte s Bostonem, zuří u rivala. Pastrňákův tým má novou senzaci
Ač to mnozí nečekali, hokejový Boston patří v prvních týdnech nové sezony k předním týmům zámořské NHL. A děkovat může nejen tradičním oporám v čele s Davidem Pastrňákem. Jedním z tahounů je i mladý centr Fraser Minten, jehož příchod skrz výměnu se jeví jako čím dál větší majstrštyk.
ŽIVĚ Dva mrtví po útoku dronů v okupovaném Luhansku. Zraněné hlásí i ruské pohraničí
Dva lidé přišli o život a osm utrpělo zranění při útocích ukrajinských dronů na auta v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, uvedl v úterý Ruskem dosazený šéf okupační správy Leonid Pasečnik na sociální síti Telegram. O raněných po útocích ukrajinských dronů informují rovněž úřady na západě Ruska.
Na Česko se ženou vichry a lijáky. Varování na 24 hodin platí pro čtyři kraje
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před silným větrem, který může na východě země dosahovat v nárazech rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, na horách až 90 kilometrů za hodinu. Výstraha je platná od úterní šesté hodiny večerní po celých 24 hodin.
Znalec Francie prozrazuje, na co se v zemi nesmíte ptát. Co se děje, zaskočilo i jeho
„Na francouzském lyceu nás učili, co jsou základy republiky a v těchto základech je taky sociální stát. Takže ve Francii se prostě bojuje za sociální vymoženosti,“ popisuje v podcastu Střelnice Matyáše Zrna své zkušenosti s Francií náš bývalý velvyslanec v Paříži Michel Fleischman. Ve Francii žil od roku 1964 a jako šestnáctiletý se tam účastnil i studentské revolty v květnu 1968.