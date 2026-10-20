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Fenerbahce - Slavia. Sešívaní hrají po Chorého zkratu a s hrůznou bilancí v zádech

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Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock
Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock
Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock

Třináctiletý útočník unikne trestnímu stíhání. Po smrti učitelky a žačky je v ústavu

Třináctiletý Slovák, po jehož útoku ve škole na severu Slovenska z konce září zemřely učitelka a žačka, je nyní z rozhodnutí soudu ve výchovném ústavu. Oznámila to v úterý slovenská policie, která převoz útočníka zajistila. O soudním rozhodnutí v případu v úterý informoval generální prokurátor i samotný soud, který ve věci vydal předběžné opatření.

Bruins Sharks Hockey
Bruins Sharks Hockey
Bruins Sharks Hockey

Už netrejdujte s Bostonem, zuří u rivala. Pastrňákův tým má novou senzaci

Ač to mnozí nečekali, hokejový Boston patří v prvních týdnech nové sezony k předním týmům zámořské NHL. A děkovat může nejen tradičním oporám v čele s Davidem Pastrňákem. Jedním z tahounů je i mladý centr Fraser Minten, jehož příchod skrz výměnu se jeví jako čím dál větší majstrštyk.

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FILE PHOTO: Police officers in riot gear stand guard, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
FILE PHOTO: Police officers in riot gear stand guard, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
FILE PHOTO: Police officers in riot gear stand guard, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris

Znalec Francie prozrazuje, na co se v zemi nesmíte ptát. Co se děje, zaskočilo i jeho

„Na francouzském lyceu nás učili, co jsou základy republiky a v těchto základech je taky sociální stát. Takže ve Francii se prostě bojuje za sociální vymoženosti,“ popisuje v podcastu Střelnice Matyáše Zrna své zkušenosti s Francií náš bývalý velvyslanec v Paříži Michel Fleischman. Ve Francii žil od roku 1964 a jako šestnáctiletý se tam účastnil i studentské revolty v květnu 1968.

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