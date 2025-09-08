Autobus - Haaland 1:0. Hvězdný kanonýr utrpěl bizarní zranění, kouč si ale oddechl

Fotbalistu Manchesteru City trefila dvířka zavazadlového prostoru a rozsekla mu ret.
Haaland zveřejnil fotografii na Snapchatu a uvedl, že si rána vyžádala tři stehy. Řada uživatelů sociálních sítí pak událost komentovala postem ve znění Autobus - Haaland 1:0.
Bus 1️⃣ ➖ 0️⃣ Haaland— 433 (@433) September 8, 2025
Haaland needed three stitches (!) after being hit by a bus door while on international duty 🤕🇳🇴 pic.twitter.com/peZhDN4jOl
"Můžeme být rádi, že to takhle dopadlo, protože to mohlo být horší," oddechl si trenér norské reprezentace Stale Solbakken.
"Má pár stehů, zastavili krvácení a myslím, že šel i k zubaři, ale není tam nic, kvůli čemu bychom si vzhledem k zápasu měli dělat starosti," uvedl kouč pro televizní stanici NRK.
Norsko v kvalifikaci zatím vyhrálo všechna čtyři dosavadní utkání a s 12 body vede tabulku skupiny I. V úterý hostí Moldavsko, které je bez bodu poslední.