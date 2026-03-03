Bláznivý thriller na oraništi. Jablonec z poháru vyřadil Slavii, ta nedala tři penalty

Fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále domácího poháru překvapivě vypadli v Jablonci. Po remíze 2:2 po základní době i prodloužení prohráli na penalty 2:3.
Lídr nejvyšší soutěže utrpěl na domácí scéně první porážku v sezoně a přišel o možnost získat double.
Pražany poslal v šesté minutě do vedení Mubarak Suleiman, brzy po změně stran srovnal Jan Chramosta a v 80. minutě dokonal obrat Ebrima Singhateh. Jiný střídající hráč Youssoupha Mbodji poslal v nastavení duel do prodloužení a následných penalt. V rozstřelu selhali hned tři slávisté.
Celek z Edenu vypadl ve čtvrtfinále poháru už potřetí za sebou. Červenobílí se nedokázali ideálně naladit na nedělní pražské derby se Spartou, v němž budou hájit neporazitelnost v ligové sezoně a náskok sedmi bodů na rivala.
Jablonec doma se Slavií neprohrál třetí soutěžní zápas po sobě, do semifinále poháru se probojoval po čtyřech letech.
Čtvrtfinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:
FK Jablonec - Slavia Praha 2:2 po prodl. (2:2, 0:1), na pen. 3:2
Branky: 53. Chramosta, 80. Singhateh - 6. Suleiman, 90.+4 Mbodji. Penalty proměnili: Štěpánek, Jawo, Singhateh - Chorý, Jurásek. Neproměnili: Novák - Chaloupek, Holeš, Kušej. Rozhodčí: Všetečka - Kříž, Machač - Orel (video). ŽK: Zorvan, Mihelak, Jawo, Kozel (trenér), Čech (trenér brankářů) - Kušej, Mbodji, Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 3351.
Jablonec: Mihelak - Pantalon, Tekijaški, Souček (107. Novák) - Cedidla, Okeke (62. Sedláček), Nebyla (90.+1 Štěpánek), Polidar - Zorvan (77. Jawo), Chramosta (62. Singhateh) - Puškáč (62. Hollý). Trenér: Kozel.
Slavia: Markovič - Vlček, Ogbu (106. Holeš), Zima (46. Mbodji) - Isife (78. Michez), Oscar, Cham (46. Chaloupek), Jurásek - Suleiman - Prekop (78. Kušej), Chytil (78. Chorý). Trenér: Trpišovský.
