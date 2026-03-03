Přeskočit na obsah
Benative
3. 3. Kamil
Sport

Bláznivý thriller na oraništi. Jablonec z poháru vyřadil Slavii, ta nedala tři penalty

ČTK,Sport

Fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále domácího poháru překvapivě vypadli v Jablonci. Po remíze 2:2 po základní době i prodloužení prohráli na penalty 2:3.

Jindřich Trpišovský při utkání Slavie na hřišti Pafosu v Lize mistrů
Jindřich Trpišovský, trenér SlavieFoto: Reuters
Lídr nejvyšší soutěže utrpěl na domácí scéně první porážku v sezoně a přišel o možnost získat double.

Pražany poslal v šesté minutě do vedení Mubarak Suleiman, brzy po změně stran srovnal Jan Chramosta a v 80. minutě dokonal obrat Ebrima Singhateh. Jiný střídající hráč Youssoupha Mbodji poslal v nastavení duel do prodloužení a následných penalt. V rozstřelu selhali hned tři slávisté.

Celek z Edenu vypadl ve čtvrtfinále poháru už potřetí za sebou. Červenobílí se nedokázali ideálně naladit na nedělní pražské derby se Spartou, v němž budou hájit neporazitelnost v ligové sezoně a náskok sedmi bodů na rivala.

Jablonec doma se Slavií neprohrál třetí soutěžní zápas po sobě, do semifinále poháru se probojoval po čtyřech letech.

Čtvrtfinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

FK Jablonec - Slavia Praha 2:2 po prodl. (2:2, 0:1), na pen. 3:2

Branky: 53. Chramosta, 80. Singhateh - 6. Suleiman, 90.+4 Mbodji. Penalty proměnili: Štěpánek, Jawo, Singhateh - Chorý, Jurásek. Neproměnili: Novák - Chaloupek, Holeš, Kušej. Rozhodčí: Všetečka - Kříž, Machač - Orel (video). ŽK: Zorvan, Mihelak, Jawo, Kozel (trenér), Čech (trenér brankářů) - Kušej, Mbodji, Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 3351.

Jablonec: Mihelak - Pantalon, Tekijaški, Souček (107. Novák) - Cedidla, Okeke (62. Sedláček), Nebyla (90.+1 Štěpánek), Polidar - Zorvan (77. Jawo), Chramosta (62. Singhateh) - Puškáč (62. Hollý). Trenér: Kozel.

Slavia: Markovič - Vlček, Ogbu (106. Holeš), Zima (46. Mbodji) - Isife (78. Michez), Oscar, Cham (46. Chaloupek), Jurásek - Suleiman - Prekop (78. Kušej), Chytil (78. Chorý). Trenér: Trpišovský.

Johannes Hösflot Klaebo s jednou ze šesti zlatých medailí z OH 2026
Stroj na zlato a jeho oběti. Snoubenka v přísné karanténě, rodinu Nora nikdo nechápe

Když běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo na konci své fantastické olympiády ovládl i štreku na 50 kilometrů a získal v Itálii šesté zlato, prohlásil v narážce na norské pořekadlo o nejdelším závodě, že se stal opravdovým chlapem. „Začínám věřit, že jsi spíše stroj,“ reagoval trefně jeho stříbrný krajan Martin Nyenget.

Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
ŽIVĚRusové zajali Maďary bojující za Ukrajinu. Putin to probral v telefonátu s Orbánem

Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým projednali mimo jiné situaci kolem Íránu a také otázky týkající se maďarských občanů působících v ukrajinských ozbrojených silách a zajatých Ruskem. Uvedl to v úterý Kreml na svém webu. Budapešť zatím podle dostupných informací o telefonátu neinformovala.

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
ŽIVĚ„Írán by měl být veden někým zevnitř, rozhodne se ale až po válce,“ prohlásil Trump

Nejlepší možností pro budoucí vedení Íránu by byl někdo zevnitř, rozhodnutí ale přijde, až Spojené státy a Izrael dokončí nynější vojenské údery. Novinářům to v úterý v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Při útocích, které začaly v sobotu, se již podařilo zlikvidovat takřka všechny vojenské cíle, zdůraznil Trump.

Šéfredaktor a válečný reportér Matyáš Zrno, brand manažerka Laura Przybylaková a reportéři Aktuálně.cz Jaroslav Synčák a Radek Bartoníček hovoří o svých cestách na Ukrajinu, o setkáních s lidmi žijícími ve válečných podmínkách a o tom, jak se tato zkušenost promítá do jejich práce i do vnímání role dnešních médií; 3. 3. 2026.
Sledujte živě debatu v Knihovně Václava Havla: Aktuálně.cz na Ukrajině

Válka není jen titulek či mediální téma, ale realita, jež zásadně mění způsob uvažování i profesní pohled. Šéfredaktor Matyáš Zrno, brand manažerka Laura Przybylaková a reportéři Aktuálně.cz Jaroslav Synčák a Radek Bartoníček hovoří v úterní debatě v Knihovně Václava Havla o cestách na Ukrajinu, o setkáních s lidmi ve válečných podmínkách i o tom, jak se tato zkušenost promítá do jejich práce.

