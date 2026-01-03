Přeskočit na obsah
3. 1.
Fotbal

Fantastický Šulc táhne Lyon vzhůru. Dvěma góly srazil tentokrát Monako

ČTK

Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.

Pavel Šulc
Pavel Šulc slaví gólFoto: Profimedia
Předtím se trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a je po neúplném 17. kole čtvrtým nejlepším střelcem. Lyon je v tabulce pátý.

Dnes Šulc vstřelil vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.

„Je super, že jsem pro tým tak platný, ale na mém gólu zase tak nezáleží, já chci hlavně vyhrát,“ řekl v poločasovém rozhovoru český reprezentant.

A také se podle toho zařídil. Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči.

Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.

Francouzská fotbalová liga - 17. kolo:

Monako - Lyon 1:3 (45.+4 Coulibaly - 38. a 57. Šulc, 79. Abner),

19:00 Nice - Štrasburk,

21:05 Lille - Rennes.

Tabulka:

1.

Lens

17

13

1

3

31:13

40

2.

Paris St. Germain

16

11

3

2

35:14

36

3.

Marseille

16

10

2

4

36:15

32

4.

Lille

16

10

2

4

33:20

32

5.

Lyon

17

9

3

5

25:17

30

6.

Rennes

16

7

6

3

27:24

27

7.

Štrasburk

16

7

2

7

25:20

23

8.

Toulouse

17

6

5

6

24:22

23

9.

Monako

17

7

2

8

27:30

23

10.

Angers

16

6

4

6

17:18

22

11.

Brest

16

5

4

7

21:27

19

12.

Lorient

16

4

6

6

19:28

18

13.

Nice

16

5

2

9

19:29

17

14.

FC Paříž

16

4

4

8

21:29

16

15.

Le Havre

16

3

6

7

13:22

15

16.

Auxerre

16

3

3

10

14:25

12

17.

Nantes

16

2

5

9

14:28

11

18.

Mety

16

3

2

11

17:37

11

