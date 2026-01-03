Fantastický Šulc táhne Lyon vzhůru. Dvěma góly srazil tentokrát Monako

Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.
Předtím se trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a je po neúplném 17. kole čtvrtým nejlepším střelcem. Lyon je v tabulce pátý.
Dnes Šulc vstřelil vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.
„Je super, že jsem pro tým tak platný, ale na mém gólu zase tak nezáleží, já chci hlavně vyhrát,“ řekl v poločasovém rozhovoru český reprezentant.
A také se podle toho zařídil. Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči.
Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.
Francouzská fotbalová liga - 17. kolo:
Monako - Lyon 1:3 (45.+4 Coulibaly - 38. a 57. Šulc, 79. Abner),
19:00 Nice - Štrasburk,
21:05 Lille - Rennes.
Tabulka:
1.
Lens
17
13
1
3
31:13
40
2.
Paris St. Germain
16
11
3
2
35:14
36
3.
Marseille
16
10
2
4
36:15
32
4.
Lille
16
10
2
4
33:20
32
5.
Lyon
17
9
3
5
25:17
30
6.
Rennes
16
7
6
3
27:24
27
7.
Štrasburk
16
7
2
7
25:20
23
8.
Toulouse
17
6
5
6
24:22
23
9.
Monako
17
7
2
8
27:30
23
10.
Angers
16
6
4
6
17:18
22
11.
Brest
16
5
4
7
21:27
19
12.
Lorient
16
4
6
6
19:28
18
13.
Nice
16
5
2
9
19:29
17
14.
FC Paříž
16
4
4
8
21:29
16
15.
Le Havre
16
3
6
7
13:22
15
16.
Auxerre
16
3
3
10
14:25
12
17.
Nantes
16
2
5
9
14:28
11
18.
Mety
16
3
2
11
17:37
11
