Fantastický Schick. Zbavil se obránce a vstřelil vítězný gól Leverkusenu

Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V soutěži se trefil už poosmé a v tabulce střelců je druhý o jednu branku za Füllkrugem z Brém. Bayer se oklepal po dvou ligových porážkách s Hoffenheimem (0:3) a se Stuttgartem (2:4) a je o skóre pátý za Freiburgem, který dnes přivítá Union Berlín.
Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.
Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady.
Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.
Hoffenheim rozhodl v úvodní půlhodině. Zazářil především Kosovan Asllani, jenž první gól dal a na druhý přihrál Lemperlemu. Zmar Schalke podtrhla situace z 50. minuty, kdy se při obranné akci srazili dva spoluhráči: obránce Gosens nechtěně podrážkou kopl brankáře Kariuse do nosu, u čehož si patrně poranil koleno a oba museli střídat.
Schalke tato smolná chvíle paradoxně postavila na nohy a hosté se drali za vyrovnáním. Aušíš poslal míč obloučkem na břevno, brankář Baumann mohl jen bezmocně přihlížet.
Následně v obrovské šanci Coufal svého brankáře zastoupil a těsně před brankovou čárou patou zneškodnil přízemní střelu Adamua. Stejný hráč devět minut před koncem přeci jen skóroval, ale vyrovnat klub z Gelsenkirchenu už nestihl. Na výhru čeká Schalke už šest kol a v tabulce je předposlední.
Freiburg šel do vedení v 55. minutě vlastním gólem Khediry a druhou branku přidal o 12 minut později Suzuki. Domácí mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem, Grifo však v závěru neproměnil penaltu.
Německá fotbalová liga - 9. kolo:
Kolín nad Rýnem - Leverkusen 1:2 (90.+2 S. El Mala - 7. García, 85. Schick) , Freiburg - Union Berlín 2:0 (55. vlastní Khedira, 67. Suzuki), Hoffenheim - Schalke 2:1 (10. Asllani, 26. Lemperle - 81. Adamu).
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
9
6
3
0
29:9
21
2.
Dortmund
9
6
3
0
16:7
21
3.
Freiburg
9
6
1
2
20:10
19
4.
Lipsko
9
6
0
3
27:13
18
5.
Leverkusen
9
5
1
3
20:17
16
6.
Brémy
9
4
3
2
17:15
15
7.
Elversberg
9
4
1
4
17:18
13
8.
Stuttgart
9
4
0
5
15:15
12
9.
Hoffenheim
9
4
0
5
16:17
12
10.
Frankfurt
9
3
3
3
15:20
12
11.
Hamburk
9
4
0
5
10:20
12
12.
Mohuč
9
3
1
5
18:19
10
13.
Paderborn
9
2
4
3
8:11
10
14.
Augsburg
9
2
3
4
20:20
9
15.
Kolín nad Rýnem
9
2
3
4
10:14
9
16.
Union Berlín
9
1
4
4
7:21
7
17.
Schalke
9
1
3
5
5:11
6
18.
Mönchengladbach
9
1
1
7
12:25
4
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