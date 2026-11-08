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Sport

Fantastický Schick. Zbavil se obránce a vstřelil vítězný gól Leverkusenu

Redakce Sport,ČTK
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Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V soutěži se trefil už poosmé a v tabulce střelců je druhý o jednu branku za Füllkrugem z Brém. Bayer se oklepal po dvou ligových porážkách s Hoffenheimem (0:3) a se Stuttgartem (2:4) a je o skóre pátý za Freiburgem, který dnes přivítá Union Berlín.

Bundesliga - FC Cologne v Bayer Leverkusen
Patrik Schick slaví gól LeverkusenuFoto: REUTERS – Thilo Schmuelgen
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Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.

Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady.

Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.

Hoffenheim rozhodl v úvodní půlhodině. Zazářil především Kosovan Asllani, jenž první gól dal a na druhý přihrál Lemperlemu. Zmar Schalke podtrhla situace z 50. minuty, kdy se při obranné akci srazili dva spoluhráči: obránce Gosens nechtěně podrážkou kopl brankáře Kariuse do nosu, u čehož si patrně poranil koleno a oba museli střídat.

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Schalke tato smolná chvíle paradoxně postavila na nohy a hosté se drali za vyrovnáním. Aušíš poslal míč obloučkem na břevno, brankář Baumann mohl jen bezmocně přihlížet.

Následně v obrovské šanci Coufal svého brankáře zastoupil a těsně před brankovou čárou patou zneškodnil přízemní střelu Adamua. Stejný hráč devět minut před koncem přeci jen skóroval, ale vyrovnat klub z Gelsenkirchenu už nestihl. Na výhru čeká Schalke už šest kol a v tabulce je předposlední.

Freiburg šel do vedení v 55. minutě vlastním gólem Khediry a druhou branku přidal o 12 minut později Suzuki. Domácí mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem, Grifo však v závěru neproměnil penaltu.

Německá fotbalová liga - 9. kolo:

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Kolín nad Rýnem - Leverkusen 1:2 (90.+2 S. El Mala - 7. García, 85. Schick) , Freiburg - Union Berlín 2:0 (55. vlastní Khedira, 67. Suzuki), Hoffenheim - Schalke 2:1 (10. Asllani, 26. Lemperle - 81. Adamu).

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

9

6

3

0

29:9

21

2.

Dortmund

9

6

3

0

16:7

21

3.

Freiburg

9

6

1

2

20:10

19

4.

Lipsko

9

6

0

3

27:13

18

5.

Leverkusen

9

5

1

3

20:17

16

6.

Brémy

9

4

3

2

17:15

15

7.

Elversberg

9

4

1

4

17:18

13

8.

Stuttgart

9

4

0

5

15:15

12

9.

Hoffenheim

9

4

0

5

16:17

12

10.

Frankfurt

9

3

3

3

15:20

12

11.

Hamburk

9

4

0

5

10:20

12

12.

Mohuč

9

3

1

5

18:19

10

13.

Paderborn

9

2

4

3

8:11

10

14.

Augsburg

9

2

3

4

20:20

9

15.

Kolín nad Rýnem

9

2

3

4

10:14

9

16.

Union Berlín

9

1

4

4

7:21

7

17.

Schalke

9

1

3

5

5:11

6

18.

Mönchengladbach

9

1

1

7

12:25

4

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