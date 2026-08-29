Fantastický Horníček zářil v českém souboji. Kinský dostal dva góly ze dvou střel

Souboj českých brankářů v anglické fotbalové lize skončil jednoznačně ve prospěch Lukáše Horníčka. Jeho Newcastle porazil 2:0 Tottenham, mezi jehož tyčemi dostal Antonín Kinský dva góly ze dvou střel.
Horníček při svém druhém startu v Premier League pomohl týmu několika skvělými zákroky k první výhře v sezoně.
Tottenham prohrál i podruhé, aniž by skóroval. To se mu přihodilo poprvé od sezony 1974/75.
První klíčový zákrok předvedl Horníček po čtvrt hodině, kdy vyrazil točenou střelu Francouze Tela mířící ke vzdálenější tyči.
Podruhé musel bývalý gólman portugalské Bragy výrazněji zasahovat ve 37. minutě: nadvakrát likvidoval hlavičku nizozemského stopera Van Heckeho.
Newcastle se ujal vedení po hodině hry, Kinského překonal s přispěním tyče přízemní střelou křídelník Elanga.
Deset minut nato inkasoval podruhé, když za jeho záda poslal míč pohotovým zakončením přes hlavu útočník Wissa.
Největší šanci Spurs měl ve druhém poločase Marmúš, jenže čerstvé posile na hostování z Manchesteru City střela z první nesedla a Horníček ji chytil.
Newcastle tak vyhrál čtvrtý z posledních pěti duelů na stadionu Tottenhamu. Během léta přitom vedení Spurs utratilo za přestupy více než 350 milionů liber.
Liverpool remizoval s Nottinghamem, nerozhodný výsledek uhrál i budoucí soupeř pražské Sparty a plzeňské Viktorie v hlavní fázi Evropské ligy Bournemouth, po výsledku 1:1 s Evertonem má první bod.
Liverpool doma s Nottinghamem dvakrát dotahoval stejně jako před týdnem na hřišti Newcastlu.
"Reds" neměli daleko ke třetí porážce na Anfieldu ve vzájemných zápasech za sebou.
Vedoucí branku hostů vstřelil ve 24. minutě Švýcar Ndoye. Dlouhý nákop brankáře Selse propadl po Jesusově sklepnutí ke Gibbsu-Whiteovi, který předložil míč na levou stranu nabíhajícímu Ndoyeovi.
Vyrovnání se svěřenci trenéra Andoniho Iraoly dočkali po hodině hry, na konci gólové akce po Gakpově centru byl švédský útočník Isak, skóroval do prázdné branky.
Deset minut nato vrátil Nottinghamu vedení z penalty Gibbs-White, Muňozova trefa po rychlém obtočení s míčem ve vápně ale znamenala dělbu bodů. Oba týmy na první výhru v ligovém ročníku stále čekají.
Nerozhodný výsledek uhrál i Bournemouth, budoucí soupeř pražské Sparty a plzeňské Viktorie v hlavní fázi Evropské ligy. Po výsledku 1:1 s Evertonem má první bod.
Ve 41. minutě se prosadil záložník Scott ranou k tyči. O první výhru v sezoně ovšem tým nového kouče Marca Roseho přišel v nastaveném čase, inkasoval v něm stejně jako v úvodním kole. Bod hostům zajistil stoper Tarkowski po chybě v komunikaci domácích.
Souboj nováčků mezi Coventry a Hullem skončil výhrou hostů 1:0. Rozhodl kanadský reprezentant Millar, který po nahrávce Bellúmího zakončil rychlý protiútok.
Hull zažívá snový vstup do sezony, minule porazil Manchester United (2:0) a má šest bodů. Venku v Premier League vyhrál po 10 letech.
Anglická fotbalová liga - 2. kolo:
Tottenham - Newcastle 0:2 (62. Elanga, 72. Wissa), Liverpool - Nottingham 2:2 (60. Isak, 82. V. Muňoz - 24. Ndoye, 70. Gibbs-White z pen.), Bournemouth - Everton 1:1 (41. Scott - 90.+1 Tarkowski), Coventry - Hull 0:1 (82. Millar).
1.
Manchester City
2
2
0
0
6:2
6
2.
Hull
2
2
0
0
3:0
6
3.
Newcastle
2
1
1
0
4:2
4
4.
Everton
2
1
1
0
3:1
4
5.
Brighton
1
1
0
0
4:0
3
6.
Brentford
1
1
0
0
3:0
3
Arsenal
1
1
0
0
3:0
3
8.
Chelsea
1
1
0
0
3:2
3
9.
Ipswich
1
1
0
0
2:1
3
10.
Leeds
1
1
0
0
1:0
3
11.
Liverpool
2
0
2
0
4:4
2
12.
Nottingham
2
0
1
1
2:3
1
Bournemouth
2
0
1
1
2:3
1
14.
Fulham
1
0
0
1
2:3
0
15.
Sunderland
1
0
0
1
1:2
0
16.
Manchester United
1
0
0
1
0:2
0
17.
Aston Villa
1
0
0
1
0:4
0
Coventry
2
0
0
2
0:4
0
19.
Crystal Palace
2
0
0
2
1:6
0
20.
Tottenham
2
0
0
2
0:5
0
Bude to Babišovi stačit? Tlak na Tykače nevyšel, stát ke stovkám milionů nepustí
V panelovém mosteckém sídle těžební firmy Sev.en před několika dny proběhlo jednání se starosty obcí sousedících s povrchovým velkolomem ČSA. Společnost uhlobarona Pavla Tykače tak bez přítomnosti zástupců ministerstva životního prostředí spustila vyplácení části peněz ušetřených z odpuštěných rekultivací. A byť měl původně celý proces řídit stát, teď má daleko marginálnější pozici.
Neskutečný Messi. Krizi Miami utnul způsobem, který překonal veškerá očekávání
Hvězdný fotbalista Lionel Messi se v MLS blýskl čtyřmi góly při výhře Miami 7:1 nad Montrealem, díky níž Inter ukončil sérii pěti duelů bez vítězství. K tomu přidal devětatřicetiletý Argentinec i jednu asistenci.
Nevěřím, že by se Rusko odvážilo zaútočit na NATO, řekl Stubb. Aliance má příliš velkou sílu
Finský prezident Alexander Stubb nevěří, že by Rusko odvážilo riskovat útokem na členskou zemi NATO. Řekl to v rozhovoru s německým deníkem Bild. Podle médií se německý kancléř Friedrich Merz se chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi EU.
Macinka vyzval Pavla, ať stáhne žalobu na vládu. Dostal se tím do nečekaného rozporu
Prezident Petr Pavel volá po jednotě české zahraniční politiky a po tom, aby se Hrad s vládou scházel a hledal kompromisy. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) mu na to posílá jednoduchou odpověď: pokud to myslí vážně, měl by nejprve stáhnout kompetenční žalobu, kterou na vládu podal. Jenže tím se dostává do poněkud nečekaného rozporu s oficiálním postojem vlády.