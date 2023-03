Fanoušek, který surově napadl hvězdného Grealishe, byl nalezen mrtvý. Čelil výhružkám

jšk

Paul Mitchell, fanoušek fotbalového Birminghamu City, který před čtyřmi lety vběhl na hřiště v průběhu utkání s Aston Villou a surově napadl Jacka Grealishe, byl nalezen mrtvý. Bylo mu 32 let.

Bližší podrobnosti o Mitchellově úmrtí britská média neuvádějí. Nicméně není tajemstvím, že zapálený fanoušek Birminghamu po svém činu obdržel řadu výhružek smrtí.

Incident se odehrál v březnu roku 2019. V deváté minutě druholigového derby mezi Birminghamem a Aston Villou vybojoval Grealish rohový kop a přesouval se před soupeřovu branku, když k němu zezadu přiběhl z hlediště Mitchell a nic netušícího fotbalistu udeřil zezadu pěstí do obličeje. Násilníka okamžitě zpacifikovali pořadatelé a Grealishovi spoluhráči.

Mitchell byl okamžitě zatčen a převezen do vazby. Později se před soudem hájil tím, že jeho čin byl pouhým "vtipem", zatímco jeho obhájce prohlásil, že "udělal ostudu své rodině a klubu, který jako dítě podporoval" a útok byl "zcela mimo jeho charakter". Násilník si pak u soudu vyslechl čtrnáctitýdenní nepodmíněný trest, z nějž si ale odseděl pouze necelý měsíc.

Zároveň vyšlo najevo, že Mitchell po svém činu čelil řadě výhružek smrtí. Jeho tehdy těhotná manželka a dvouleté dítě kvůli nim dokonce musely na nějaký čas opustit společný dům v Birminghamu.

Muž, který byl fanouškem Blues více než dvacet let, se do vězení podíval znovu loni v září. Za to, že nedodržel desetiletý zákaz vstupu na fotbalové stadiony a zúčastnil se zápasu Birminghamu proti West Bromwich Albion. Dokonce během něj vyběhl na běžeckou dráhu, aby oslavil gól.