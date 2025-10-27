Fotbal

"Trenére, pokutu za vás zaplatíme." Fanoušci Slavie se složili Řehákovi na trest

ČTK ČTK
před 22 minutami
Fanoušci fotbalové Slavie se složili asistentovi trenéra Pavlu Řehákovi na pokutu za hanlivé pokřiky po derby na Spartě. Dvaašedesátiletý kouč dostal od disciplinární komise trest ve výši 30 000 korun.
Fanoušci Slavie - ilustrační foto
Fanoušci Slavie - ilustrační foto | Foto: Reuters

Podle Tribuny Sever, která sdružuje nejaktivnější příznivce vršovického celku, vybrali fanoušci během nedělního utkání v Olomouci výrazně vyšší částku.

Fanoušci předali peníze Řehákovi ihned po utkání na Andrově stadionu, které skončilo 0:0.

"My chceme v klubu srdcaře. Lidi, kteří ve Slavii vyrostli, kteří jasně ukážou, kde stojí. Vždy mezi námi budou vítáni ti, co zůstali, i když to nebylo jednoduché - lidi jako Milan Škoda, který zůstal, když nebyly peníze a tituly, nebo ti, kdo byli vyhnáni a museli hledat štěstí jinde, jako Ondřej Kúdela. A chceme i Pavly Řeháky - lidi, kteří otevřeně ukážou, komu fandí. Takových chceme víc," uvedla Tribuna Sever.

Na Řehákovo chování po derby na Letné v 11. kole první ligy upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků "smrt Spartě" a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal.

Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.

Disciplinární komise následně zahájila s Řehákem řízení "za pohoršující, urážlivé a ponižující chování" a ve čtvrtek mu udělila pokutu.

