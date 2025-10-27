"Trenére, pokutu za vás zaplatíme." Fanoušci Slavie se složili Řehákovi na trest

Podle Tribuny Sever, která sdružuje nejaktivnější příznivce vršovického celku, vybrali fanoušci během nedělního utkání v Olomouci výrazně vyšší částku.
Fanoušci předali peníze Řehákovi ihned po utkání na Andrově stadionu, které skončilo 0:0.
"My chceme v klubu srdcaře. Lidi, kteří ve Slavii vyrostli, kteří jasně ukážou, kde stojí. Vždy mezi námi budou vítáni ti, co zůstali, i když to nebylo jednoduché - lidi jako Milan Škoda, který zůstal, když nebyly peníze a tituly, nebo ti, kdo byli vyhnáni a museli hledat štěstí jinde, jako Ondřej Kúdela. A chceme i Pavly Řeháky - lidi, kteří otevřeně ukážou, komu fandí. Takových chceme víc," uvedla Tribuna Sever.
Na Řehákovo chování po derby na Letné v 11. kole první ligy upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků "smrt Spartě" a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal.
Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.
Disciplinární komise následně zahájila s Řehákem řízení "za pohoršující, urážlivé a ponižující chování" a ve čtvrtek mu udělila pokutu.