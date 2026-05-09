Největší ostuda, omlouval se zlomený Tvrdík. Místo titulu hrozí Slavii kontumace

Sport,ČTK

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty bylo v sedmé minutě nastavení přerušeno poté, co domácí fanoušci vběhli na hrací plochu a napadli brankáře letenského celku Jakuba Surovčíka i další hráče a členy realizačního týmu hostů. Ti odmítli pokračovat v duelu a zápas se nedohraje.

2. kolo nadstavby první fotbalové ligy Slavia Praha - Sparta Praha, 9. května 2026, Praha.Foto: CTK
V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu na stadionu v Edenu jen několik minut. Domácí Slavia v utkání vedla 3:2, a pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila ligový titul.

Hráči obou týmů okamžitě zamířili do kabin. Slávisté se po vyklizení hřiště ještě vrátili na trávník, hosté však odmítli pokračovat a následně odjeli autobusem ze stadionu.

„Nemůžeme hledat polehčující okolnosti, soupeř nahlásil napadení jednoho nebo dvou hráčů. Je legitimní, že utkání bylo ukončeno. Kdyby se stalo něco podobného nám na Spartě, postupovali bychom stejně. Můžeme se jen omluvit,“ uvedl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Je to největší ostuda, jakou jsem zažil za jedenáct let působení v klubu,“ doplnil.

„Dá se očekávat, že by zápas mohl být kontumován,“ přiznal Tvrdík.

"Mám mandát ke změně systému." Magyar se ujal vlády, na budovu parlamentu dal vlajku EU

Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Ágnes Forsthofferová navíc nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka EU.

ŽIVĚ Izrael útočil na jih Libanonu, Bahrajn zatýká lidi s vazbami na íránské revoluční gardy

Izraelská armáda dnes vyzvala k okamžité evakuaci devíti vesnic v jižním Libanonu a nakonec na oblast zaútočila. Zároveň v této souvislosti obvinila militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří. Naproti tomu bahrajnské úřady dnes oznámil zatčení 41 lidí podezřelých z napojení na íránské revoluční gardy. Vyšetřování se týká případů souvisejících s podporou íránských útoků na Bahrajn.

