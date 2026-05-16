Fanoušci po celé republice se spojili. Ostrým vzkazem zaútočili na Tvrdíka

Jeden vzkaz, který zazněl z různých koutů České republiky. Fanoušci v Teplicích, v Ostravě, Uherském Hradišti ale také třeba v Kroměříži vytáhli během prvního poločasu sobotních utkání svých týmů transparent mířící na šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka. "Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!"
Fanoušci na prvoligových i druholigových stadionech se spojili a zorganizovanou akcí dali najevo nesouhlas s výroky předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka.
Ten si v reakci na skandální konec fotbalového derby, při kterém na hřiště v Edenu vtrhly stovky fanoušků, posteskl, že fotbalové kluby nemohou naplno využívat a pracovat se systémy na rozpoznávání obličejů.
„Pravidelně řešíme systémová řešení. To je zákon o soukromých bezpečnostních službách, možnost registru výtržníků a používání face recognition systémů (na rozpoznávání obličejů). Mě hrozně bolí, když máme tenhle systém nainstalovaný za 16 milionů korun, mohli bychom ho pustit a hned vědět, kdo to udělal. Bohužel žijeme v Evropské unii, která právo na ochranu osobních údajů nadřazuje bezpečnosti návštěvníků stadionu. Politici nám opakovaně slibovali řešení, ale nedaří se nám prosadit zákonnou úpravu,“ uvedl předseda představenstva Slavie v pondělním pořadu Tiki-Taka.
„Kamerové systémy na rozeznávání obličejů máme, Sparta také, akorát je nemůžeme spustit. Přišel Úřad pro ochranu osobních údajů, Sparta dostala pokutu a my zákaz je používat,“ dodal. I přesto by se ale měly od příští sezony podmínky v Edenu zpřísnit.
Trenér fotbalistů pražské Dukly Pavel Šustr po prohře 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby ostře zkritizoval hlavního sudího Ondřeje Berku. Jeho výkon označil na tiskové konferenci za katastrofální, obecně nesouhlasí ani s prací systému VAR (videorozhodčí).
Desítky tisíc lidí se dnes v Londýně zúčastnily dvou demonstrací, při nichž se policie obávala střetů dvou protichůdných táborů. Policie ale obě manifestace oddělila, akce se tedy obešly bez větších incidentů. Na bezpečnost ale muselo dohlédnout více než 4000 policistů. Podle londýnské policie šlo o jednu z jejích nejvýznamnějších operací za poslední roky, napsal server BBC.
Hokejisté Slovenska vstoupili do hokejového MS vítězstvím nad Norskem 2:1. Vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. Kanada má za sebou už druhý zápas, v němž přejela Italy 6:0. Ve skupině A si Rakušané poradili s Velkou Británií 5:2 a Finové s Maďarskem 4:1.
V italském městě Modena dnes odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Sedm osob zranil, z toho dvě vážně, informuje agentura ANSA. Řidič byl zatčen a nyní ho vyslýchá policie.