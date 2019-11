Ibrahimovic v plamenech. Fanoušci Malmö upálili jeho sochu, koupil podíl u rivala

Letiště Praha chce do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality, tedy nejvyššího, čtvrtého stupně ACA (Airport Carbon Accreditation). Toho mohou letiště dosáhnout tím, že kompenzují zbylé emise CO2, které již vlastními opatřeními snížit nemohou, a to nákupem opatření třetích stran, tzv. offsetových projektů. Sdělil to mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Letos Letiště Praha opět obhájilo třetí úroveň certifikace ACA, poprvé ji dosáhlo v roce 2016.

"Pražské letiště se řadí mezi 16 evropských letišť, která se zavázala nejen snižovat svoji uhlíkovou stopu ze samotného provozu, ale do tohoto úsilí zapojuje i partnery. Těmi jsou letecké společnosti, poskytovatelé handlingových či cateringových služeb, uživatelé pozemní dopravy a další partneři," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.