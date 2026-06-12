Fanoušci letěli 10 000 kilometrů, místo triumfu viděli české zklamání

Prohlédněte si fotografie z prvního zápasu českých fotbalistů na MS 2026, v němž prohráli s Koreou 1:2.
„Jsem nasr...“ Kapitán Krejčí nechápal chyby v obraně, jeho gól byl k ničemu
Žádné servítky si nebral kapitán reprezentace Ladislav Krejčí po prohře 1:2 s Koreou v úvodním zápase Česka na MS. "Jsem nasraný," vyhrkl při hodnocení duelu.
Soud nařídil odstranit z názvu Kennedyho centra Trumpovo jméno. Ten se ale nechce vzdát
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Informovala o tom v pátek agentura Reuters.
Carolina jde ve finále do vedení. Nepomohla ani Hertlova asistence
Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4:2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3:2. Útočník hostů Tomáš Hertl měl jednu asistenci.
ŽIVĚ USA by podle Trumpa mohly podepsat dohodu s Íránem o víkendu v Evropě
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v noci oznámil, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí posléze prohlásil, že Teherán ještě nepřijal konečné rozhodnutí o dohodě s USA a informace o brzkém podpisu jsou spekulace.
Příběh o ukradeném hitu. Film Srdcovka sympatizuje s outsidery, ale chybí mu jiskra
Režisér John Carney se ve své novince Srdcovka vrací k osvědčenému schématu filmu o transformativní síle hudby a tvůrčím procesu. Příběh o stárnoucím svatebním muzikantovi (Paul Rudd) a popové hvězdě (Nick Jonas), která mu ukradne nejlepší skladbu, sice nabízí řadu milých momentů a melodií, ale jako celek doplácí na žánrovou rozbředlost a unavené moralizování.