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Sport

Fanoušci letěli 10 000 kilometrů, místo triumfu viděli české zklamání

Čeští fanoušci v zápase MS 2026 Česko – Korea
Čeští fanoušci v zápase MS 2026 Česko – Korea
Čeští fanoušci v zápase MS 2026 Česko – Korea
Češi před před zápasem MS 2026 Česko – Korea
Kim Min-če a Lukáš Provod v zápase MS 2026 Česko – Korea
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32 fotografií
Čeští fanoušci v zápase MS 2026 Česko – Korea |
Foto: Profimedia
Sport

Prohlédněte si fotografie z prvního zápasu českých fotbalistů na MS 2026, v němž prohráli s Koreou 1:2.

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