Famózní obrat West Hamu. Kladiváře nasměroval za vítězstvím v Newcastlu Souček

Záložník Tomáš Souček se v úvodním kole anglické ligy rozhodujícím gólem podílel na obratu a výhře fotbalistů West Hamu 4:2 v Newcastlu.

"Kladiváři" prohrávali v St. James' Parku 0:1 a 1:2, ale po změně stran otočili skóre třemi brankami včetně Součkovy dorážky po penaltě, kterou neproměnil Antonio. Za vítězný londýnský celek odehrál celé utkání i další český reprezentant obránce Vladimír Coufal.

Už ve druhé minutě se po rohovém kopu odrazil míč k Součkovi, jehož hlavičku z bezprostřední blízkosti odvrátil do zámezí záložník Almirón. O tři minuty později udeřily domácí "Straky". Saint-Maximin odcentroval do vápna a Wilson hlavou nezaváhal. V 18. minutě hosté odpověděli, poté co Cresswellova přihrávka před branku skončila v síti. Gól původně kvůli ofsajdu neplatil, opakované záběry ale odhalily, že se Souček míče nedotkl.

Pět minut před koncem úvodního dějství vrátil Newcastlu vedení Murphy, ale osm minut po přestávce srovnal Benrahma. V 62. minutě po Coufalově centru hlavičkoval Antonio do tyče a Murphy vzápětí ve vápně fauloval Fornalse. Kmotřenec anglického reprezentačního trenéra Southgatea brankář Woodman Antoniovu penaltu vyrazil, k odraženému míči se ale nejrychleji dostal Souček, který nekompromisně zakončil. O 178 sekund později stanovil konečný výsledek Antonio.