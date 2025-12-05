Fotbal

Chytil zlomil prokletí, Slavia se ale v Teplicích strachovala. Podzimním mistrem bude

před 20 hodinami
Fotbalisté Slavie v předehrávce 18. kola zvítězili 2:1 v Teplicích a s předstihem si zajistili první příčku po podzimní části soutěže. Oba góly hostů dal po změně stran útočník Mojmír Chytil, druhý z penalty. V závěru pouze snížil Matyáš Kozák. Obhájci titulu mají v čele tabulky osmibodový náskok na druhou Spartu, která nastoupí v sobotu v Olomouci.
Mojmír Chytil a jeho trefa do sítě Teplic
Mojmír Chytil a jeho trefa do sítě Teplic | Foto: ČTK

Slavia zůstává jediným neporaženým týmem a ideálně se naladila na úterní zápas Ligy mistrů v Londýně proti Tottenhamu. Pražané zvítězili v lize popáté v řadě a Teplice zdolali na jejich hřišti po třech duelech. Severočeši prohráli teprve druhé z posledních 11 utkání nejvyšší soutěže. V tabulce jim patří 11. příčka.

Slavii nepomohl kvůli nemoci nejlepší střelec týmu Chorý, a tak teprve podruhé v lize dostala šanci od začátku letní posila Prekop. Poprvé po dlouhém zranění nastoupil v základní sestavě nigerijský stoper Ogbu. Teplicím chyběl klíčový obránce Halinský, jenž na na severu Čech hostuje právě z Edenu.

Tepličtí pojali duel s lídrem tabulky jako součást oslav 80. výročí od založení klubu a zápas zahájili ohňostrojem těsně za branami stadionu. Domácí nastoupili ve speciálních dresech s vánočními motivy, které ještě umocnily sváteční atmosféru netradiční "mikulášské" předehrávky.

V ofenzivě ale byli "Skláři" v první půli neškodní. Po opatrném úvodu začala Slavia zvyšovat tlak a mezi 18. a 24. minutou si vypracovala několik gólových šancí. Třikrát mohl skórovat Chytil, který byl nejblíže při technické střele do břevna. Jeho nebezpečnou hlavičku po rohu ukryl do rukavic Trmal stejně jako chvíli předtím Prekopovo slabé zakončení zblízka.

Severočeši postupně nápor favorita otupili, komplikací pro ně ale byla zranění a střídání stopera Takácse a záložníka Krejčího. Dnešní soupeři spolu sehráli na teplických Stínadlech třetí bezgólový první poločas za sebou, přestože Prekop v nastavení po Mosesově kolmici postupoval sám na Trmala. Teplický brankář však jeho kličku vystihl a od míče ho odstavil.

Po změně stran se domácí přece jen osmělili i směrem dopředu a v 56. minutě mohl střídající Švanda otevřít skóre. Po narážečce s Bílkem se ocitl na malém vápně sám před Staňkem, střela mu ale nesedla a míč se od Zimy odrazil těsně nad břevno.

Vzápětí na druhé straně Trmala nepřekonal z úhlu Prekop, v 62. minutě už se ale s 37 góly nejlepší ofenziva soutěže dočkala. Provod přízemním centrem našel před bránou Chytila a ten ve skluzu zakončil.

O pět minut později navíc Večerka stáhl v pokutovém území Prekopa a sudí Radina nařídil penaltu. Tu si vzal Chytil a střelou doprostřed navázal na dvě trefy z minulého kola proti Slovácku (3:0). Celkem má v aktuálním ročníku na kontě sedm zásahů a v týmové tabulce střelců dostihl Chorého.

V 73. minutě měl velkou šanci opět Švanda, brankář Staněk ho ale tváří v tvář vychytal. Domácí tak vrátil do hry až v 86. minutě Kozák, jenž zužitkoval Rizničův střílený centr do vápna. I on navázal na gól z minulého kola při výhře 1:0 na hřišti Bohemians 1905.

Na víc už se ale domácí nezmohli. Slavia venku v lize jako jediná v devíti utkáních v ročníku neprohrála. Teplice nebodovaly po dvou vítězstvích.

18. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - Slavia Praha 1:2 (0:0)

Branky: 86. Kozák - 62. a 68. z pen. Chytil. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Všetečka (video). ŽK: Pulkrab, Večerka - Holeš, Sadílek. Diváci: 7784.

Teplice: Trmal - Audinis, Takács (29. Jakubko), Večerka - Radosta (70. Kozák), D. Mareček, Bílek, Riznič - Krejčí (39. Trubač) - Pulkrab (70. Nyarko), Auta (46. Švanda). Trenér: Frťala.

Slavia: Staněk - Holeš, Ogbu, Zima (72. Vlček) - Douděra, Moses (81. Cham), Sadílek, Bořil (81. Sanyang) - Provod - Chytil (87. Zafeiris), Prekop (72. Kušej). Trenér: Trpišovský.

1. Slavia 18 12 6 0 37:13 42
2. Sparta 17 10 4 3 32:21 34
3. Jablonec nad Nisou 17 9 5 3 23:16 32
4. Liberec 17 8 5 4 30:16 29
5. Plzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. Karviná 17 9 1 7 31:30 28
7. Olomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. Hradec Králové 17 7 5 5 29:24 26
9. Zlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians 1905 17 5 4 8 14:20 19
11. Teplice 18 4 6 8 19:25 18
12. Pardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. Ostrava 17 3 4 10 11:21 13
14. Dukla 17 2 7 8 13:24 13
15. Mladá Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. Slovácko 17 2 5 10 8:24 11
 
