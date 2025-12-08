"To je normální bitka." Na Slovensku se rvali hráči, jednoho držel pod krkem divák

Ve šlágru 17. kola Niké ligy se rozběhl nastavený čas druhé půle, Dunajská Streda kontrolovala jasné vedení 3:1.
U postranní čáry trnavský Kristián Koštrna zbytečně fauloval Ammara Ramadana, Syřanovi pak ještě vynadal, s čímž se mu rozhodl pomoci i Jakub Paur, který přiběhl a do ležícího hráče navíc strčil.
To už se ale vydali bránit kamaráda i fotbalisté DAC a během chvíle byly oba tábory v sobě.
"To je normální bitka, to je úplně špatně," hodnotil dění na trávníku komentátor televizní stanice Markíza. "Tohle se nesmí stát," posteskl si.
Rozdováděná skupinka hráčů se dostala až do bezprostřední blízkosti tribuny, odkud jeden z fanoušků sáhl po fotbalistovi Trnavy.
"Stalo se to, co se stalo. Byl jsem blízko a snažil jsem se hráče oddělit. Mrzí mě, že se do toho zapojil divák, který chytil našeho hráče pod krkem a snažil se ho i udeřit," líčil po zápase bývalý slavný slovenský obránce Martin Škrtel, jenž vede Trnavu jako dočasný trenér.
"Tohle k tomu nepatří. Šarvátky mezi hráči vidíme i ve světě, ale nemělo by se stát, aby se do toho zapojil divák a nějakým způsobem byla ohrožena bezpečnost hráčů," pokračoval bývalý zadák Liverpoolu.
Rozhodčí Ivan Kružliak nakonec vyloučil trnavského Lazara Stojsavljeviče a ukrajinského stopera domácích Tarase Kačarabu, který v české lize odehrál 132 zápasů za Liberec a Slavii. V sezoně 2020/2021 s červeno-bílými oslavil mistrovský titul.
Koštrna a Paur vyvázli z incidentu se žlutými kartami, stejně dopadli na domácí straně Pa Corr a Klemen Nemanič.
Dunajská Streda, jíž pomohl k výhře i vlastní gól českého fotbalisty Trnavy Filipa Twardzika, někdejšího obránce Celtiku Glasgow či Boltonu, je po vítězství na druhém místě tabulky jen o bod za Slovanem Bratislava. Spartaku patří čtvrtá pozice, na obhájce titulu ztrácí čtyři body.
Slovenská fotbalová liga - 17. kolo:
Dunajská Streda - Trnava 3:1, Košice - Slovan Bratislava 2:0, Trenčín - Prešov 0:0, Michalovce - Podbrezová 0:4, Skalica - Komárno 1:1, Žilina - Ružomberok 1:2.
|1.
|Slovan Bratislava
|17
|11
|3
|3
|35:24
|36
|2.
|Dunajská Streda
|17
|10
|5
|2
|33:13
|35
|3.
|Žilina
|17
|10
|4
|3
|40:22
|34
|4.
|Trnava
|17
|10
|2
|5
|32:18
|32
|5.
|Podbrezová
|17
|7
|3
|7
|28:27
|24
|6.
|Michalovce
|17
|6
|4
|7
|27:30
|22
|7.
|Prešov
|17
|4
|8
|5
|19:24
|20
|8.
|Ružomberok
|17
|5
|4
|8
|20:26
|19
|9.
|Komárno
|17
|5
|4
|8
|19:27
|19
|10.
|Trenčín
|17
|5
|2
|10
|14:31
|17
|11.
|Skalica
|17
|2
|7
|8
|15:25
|13
|12.
|Košice
|17
|3
|2
|12
|22:37
|11