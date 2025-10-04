Chelsea v euforii, v bláznivém závěru srazila Liverpool. Diouf nestíhal, Arsenal vede

Arsenal od úvodního hvizdu soupeře drtil a narážel jen na vlastní nedokonalosti při zakončení. Prolomil to v 38. minutě odchovanec West Hamu Rice, jenž trefu proti svému bývalému zaměstnanci neoslavil.
Konečný výsledek zpečetil ve druhém poločase Saka z penalty, kterou sudí nařídil po faulu exslávisty Malicka Dioufa na Jurriena Timbera. Jinak chválený levý obránce West Hamu nezažil dobrý zápas a v obranné činnosti se trápil. I první gól padl z jeho strany.
Faul Malicka Dioufa ➡️ penalta pro Arsenal ➡️ gól Bukaya Saky!#ARSWHU - 2:0 pic.twitter.com/Z6U6exVyJo— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 4, 2025
Po nepodařeném startu sezony média před zápasem se Sunderlandem v případě prohry Manchesteru United spekulovala o konci trenéra Rúbena Amorima. Jeho svěřenci však oddálili jeho možný konec, už po osmi minutách se trefil Mount a po půl hodině hry Šeško. "Rudí ďáblové" se v neúplné tabulce posunuli na osmé místo, dvě příčky za své dnešní soupeře.
V zápase Leedsu s Tottenhamem se gólově poprvé v ligové sezoně prosadili Tel a Kudus, oba využili nedůraznou defenzivu a jejich střelám pomohla také teč obránce Struijka. Leedsu dal ve 34. minutě naději útočník Okafor, když doklepl vyraženou střelu Aaronsona a vyrovnal. Svěřenci Daniela Farkeho pak ještě v nastavení sahali po bodu, ale výhru hostům uchránil brankář Vicario.
Tottenham vyhrál po dvou remízách a je třetí se ztrátou dvou bodů na vedoucí Arsenal.
Anglická fotbalová liga - 7. kolo:
Leeds - Tottenham 1:2 (34. Okafor - 23. Tel, 57. Kudus), Arsenal - West Ham 2:0 (38. Rice, 67. Saka z pen.), Manchester United - Sunderland 2:0 (8. Mount, 31. Šeško), Chelsea - Liverpool 2:1 (14. Caicedo, 90.+6 Estevao - 63. Gakpo).
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14:3
|16
|2.
|Liverpool
|7
|5
|0
|2
|13:9
|15
|3.
|Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|4.
|Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11:8
|14
|5.
|Crystal Palace
|6
|3
|3
|0
|8:3
|12
|6.
|Chelsea
|7
|3
|2
|2
|13:9
|11
|7.
|Sunderland
|7
|3
|2
|2
|7:6
|11
|8.
|Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14:6
|10
|9.
|Manchester United
|7
|3
|1
|3
|9:11
|10
|10.
|Everton
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|11.
|Brighton
|6
|2
|2
|2
|9:9
|8
|12.
|Fulham
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|13.
|Leeds
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|14.
|Brentford
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|15.
|Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4:5
|6
|16.
|Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4:6
|6
|17.
|Nottingham
|6
|1
|2
|3
|5:10
|5
|18.
|Burnley
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|19.
|West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20.
|Wolverhampton
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1