Chelsea v euforii, v bláznivém závěru srazila Liverpool. Diouf nestíhal, Arsenal vede

před 2 hodinami
Fotbalisté Arsenalu v 7. kole anglické ligy doma porazili West Ham 2:0 a před večerním zápasem Liverpoolu na hřišti Chelsea se posunuli do čela neúplné tabulky. Stejným výsledkem přehrál Manchester United Sunderland a uštědřil mu první porážku po šňůře čtyř zápasů bez prohry. Tottenham zvítězil na hřišti Leedsu 2:1 a ukončil soupeřovu sérii 23 domácích zápasů bez porážky.
Declan Rice z Arsenalu po svém gólu do sítě West Hamu.
Declan Rice z Arsenalu po svém gólu do sítě West Hamu. | Foto: Reuters

Arsenal od úvodního hvizdu soupeře drtil a narážel jen na vlastní nedokonalosti při zakončení. Prolomil to v 38. minutě odchovanec West Hamu Rice, jenž trefu proti svému bývalému zaměstnanci neoslavil.

Konečný výsledek zpečetil ve druhém poločase Saka z penalty, kterou sudí nařídil po faulu exslávisty Malicka Dioufa na Jurriena Timbera. Jinak chválený levý obránce West Hamu nezažil dobrý zápas a v obranné činnosti se trápil. I první gól padl z jeho strany.

Po nepodařeném startu sezony média před zápasem se Sunderlandem v případě prohry Manchesteru United spekulovala o konci trenéra Rúbena Amorima. Jeho svěřenci však oddálili jeho možný konec, už po osmi minutách se trefil Mount a po půl hodině hry Šeško. "Rudí ďáblové" se v neúplné tabulce posunuli na osmé místo, dvě příčky za své dnešní soupeře.

V zápase Leedsu s Tottenhamem se gólově poprvé v ligové sezoně prosadili Tel a Kudus, oba využili nedůraznou defenzivu a jejich střelám pomohla také teč obránce Struijka. Leedsu dal ve 34. minutě naději útočník Okafor, když doklepl vyraženou střelu Aaronsona a vyrovnal. Svěřenci Daniela Farkeho pak ještě v nastavení sahali po bodu, ale výhru hostům uchránil brankář Vicario.

Tottenham vyhrál po dvou remízách a je třetí se ztrátou dvou bodů na vedoucí Arsenal.

Anglická fotbalová liga - 7. kolo:

Leeds - Tottenham 1:2 (34. Okafor - 23. Tel, 57. Kudus), Arsenal - West Ham 2:0 (38. Rice, 67. Saka z pen.), Manchester United - Sunderland 2:0 (8. Mount, 31. Šeško), Chelsea - Liverpool 2:1 (14. Caicedo, 90.+6 Estevao - 63. Gakpo).

Tabulka:

1. Arsenal 7 5 1 1 14:3 16
2. Liverpool 7 5 0 2 13:9 15
3. Tottenham 7 4 2 1 13:5 14
4. Bournemouth 7 4 2 1 11:8 14
5. Crystal Palace 6 3 3 0 8:3 12
6. Chelsea 7 3 2 2 13:9 11
7. Sunderland 7 3 2 2 7:6 11
8. Manchester City 6 3 1 2 14:6 10
9. Manchester United 7 3 1 3 9:11 10
10. Everton 6 2 2 2 7:6 8
11. Brighton 6 2 2 2 9:9 8
12. Fulham 7 2 2 3 8:11 8
13. Leeds 7 2 2 3 7:11 8
14. Brentford 6 2 1 3 9:11 7
15. Newcastle 6 1 3 2 4:5 6
16. Aston Villa 6 1 3 2 4:6 6
17. Nottingham 6 1 2 3 5:10 5
18. Burnley 6 1 1 4 6:13 4
19. West Ham 7 1 1 5 6:16 4
20. Wolverhampton 6 0 1 5 4:13 1
 
