Evropský zmar Plzně se zase prohloubil. Viktoria nestačila ani na soupeře z Bulharska

Fotbalisté Plzně prohráli i třetí zápas hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši doma překvapivě podlehli Levski Sofia 1:2 a jejich šance na postup do vyřazovacích bojů se znovu výrazně snížily. Bulharského mistra poslal těsně před pauzou do vedení Everton Bala, v 62. minutě vyrovnal Christophe Kabongo, ale za chvíli rozhodl Reinaldo.
Plzeň v minulé sezoně jako jediná prošla celou ligovou fází bez porážky, letos je ale po třech z osmi kol stále bez bodu. Před týdnem Viktoria podlehla v Budapešti Ferencvárosi rovněž 1:2, v úvodním duelu doma prohrála 0:3 s Unionem Saint-Gilloise.
V tabulce jí patří až 33. místo z 36 účastníků, v dalším kole se 5. listopadu představí v Lilleströmu.
Plzeňský trenér Kováč udělal tři změny v základní sestavě oproti poslednímu ligovému utkání v Jablonci, kde jeho svěřenci zvítězili 3:2 a v domácí soutěži poprvé v sezoně dvakrát za sebou vyhráli.
Kouč Viktorie téměř kompletně zamíchal se složením obrany, místo Gabriela, Prebsla a Doskiho dostali šanci Pališčák, Souaré a po delší době Vavro.
Domácí nezačali špatně a ve 13. minutě měli první šanci, Memič v dobré pozici zamířil těsně nad. Gólman Levski Vucov byl poté u míče mimo pokutové území o kousek dříve než plzeňský křídelník. V 25. minutě Maiconovu ránu z úhlu vykopl brankář Viktorie Wiegele.
Těsně před pauzou plzeňský celek soupeři doslova daroval vedení. Pališčák poslal nepovedenou malou domů, kterou vystihl Reinaldo, přihrál pod sebe Evertonu Balovi a ten ve 44. minutě po zemi mezi nohy prostřelil Wiegeleho. Západočeši inkasovali v sedmém soutěžním utkání po sobě.
Po změně stran neuspěl Reinaldo, na opačné straně domácí marně reklamovali ruku ve vápně a případný pokutový kop.
V 62. minutě už bylo vyrovnáno. Souarého centr sklepl na branku Kabongo a se štěstím dotlačil míč přes gólmana do sítě. Český reprezentant potvrdil pozici nejlepšího střelce Viktorie v sezoně.
Hned za tři minuty si ale lídr bulharské ligy vzal vedení zpět. Maicon si zaběhl za obranu a jeho přízemní centr z levé strany uklidil na bližší tyči za plzeňského gólmana zblízka Reinaldo. Domácí kouč Kováč prostřídal, ale do výraznější šance se již jeho svěřenci nedostali.
Plzeň znovu potvrdila nepovedený vstup do sezony, během něhož už na konci srpna sáhla k trenérské změně. Zároveň se v jedenáctém zápase stala prvním českým celkem, který v soutěžích UEFA na domácí půdě podlehl bulharskému soupeři.
Hlavní fáze pohárů se třetím rokem hraje ligovým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.
Každý tým absolvuje osm zápasů s různými soupeři. Plzeň v minulých dvou sezonách postoupila v Evropské lize do vyřazovací fáze.
3. kolo fotbalové Evropské ligy:
Viktoria Plzeň - Levski Sofia 1:2 (0:1)
Branky: 62. Kabongo - 44. Everton Bala, 65. Reinaldo. Rozhodčí: Hernández - Naranjo, Sánchez - Iglesias (video, všichni Šp.). ŽK: Pirgič - Soula. Diváci: 10 143.
Plzeň: Wiegele - Pališčák (74. Sojka), Dweh, Vavro, Souaré - Hrošovský (60. Pirgič), Červ - Memič, Ladra (74. Faal), Višinský (60. Lawal) - Kabongo (77. Vydra). Trenér: Kováč.
Levski: Vucov - Aldair, Dimitrov, Makoun, Maicon - Grujič, Múbarík (82. Centelles) - Soula (60. Oko-Flex), Serginho, Everton Bala (74. Búras) - Reinaldo (82. Perea). Trenér: Velázquez.
Tabulka:
1.
Benfica Lisabon
3
3
0
0
10:2
9
2.
Leverkusen
3
3
0
0
8:0
9
3.
Bournemouth
3
3
0
0
8:1
9
4.
Ferencváros Budapešť
3
3
0
0
9:3
9
5.
Olympiakos Pireus
3
3
0
0
4:1
9
6.
Saint-Gilloise
3
2
1
0
8:1
7
7.
Juventus Turín
3
2
1
0
9:3
7
8.
Besiktas Istanbul
3
2
1
0
9:5
7
9.
Sunderland
3
2
1
0
4:2
7
10.
Alkmaar
3
2
0
1
6:2
6
11.
Omonia Nikósie
3
2
0
1
5:4
6
12.
Lyon
3
2
0
1
5:6
6
13.
Rennes
3
1
2
0
4:3
5
14.
San Sebastian
3
1
1
1
8:3
4
15.
Crystal Palace
3
1
1
1
8:5
4
16.
Sparta Praha
3
1
1
1
5:3
4
17.
Levski Sofia
3
1
1
1
3:3
4
18.
Dinamo Záhřeb
3
1
1
1
3:4
4
19.
Štýrský Hradec
3
1
1
1
1:3
4
20.
Nijmegen
3
1
1
1
5:8
4
21.
Salcburk
3
1
1
1
3:6
4
22.
Anderlecht
3
1
0
2
4:3
3
23.
Hoffenheim
3
1
0
2
5:5
3
24.
AC Milán
3
1
0
2
4:5
3
25.
Celta Vigo
3
1
0
2
3:4
3
OFI Kréta
3
1
0
2
3:4
3
27.
Bialystok
3
1
0
2
4:6
3
28.
Torreense
3
1
0
2
4:7
3
29.
Celje
3
0
1
2
2:7
1
30.
Hapoel Beer Ševa
3
0
1
2
1:6
1
31.
Lilleström
3
0
1
2
2:9
1
32.
Lech Poznaň
3
0
1
2
1:9
1
33.
Viktoria Plzeň
3
0
0
3
2:7
0
34.
Marseille
3
0
0
3
1:6
0
35.
Celtic Glasgow
3
0
0
3
3:9
0
36.
Ararat-Armenia
3
0
0
3
2:11
0
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