"Je to nevyzpytatelný výsledek, ale myslím si, že lepší, než kdybychom hráli 0:0," řekl před utkáním zkušený záložník Milan Petržela. Pětatřicetiletý záložník působí s roční přestávkou v Plzni jedenáct let. Za tu dobu patří k nejzkušenějším hráčům, je zocelený 72 starty v evropských pohárech. Možná proto je jinak velmi impulzivní hráč nad věcí. Hlavu si rozhodně nedělá z plných tribun, které v chorvatském hlavním městě očekávají. "U nás předvedli, že fandit umí. Určitě je poženou dopředu, fanoušky mají asi dobré," řekl k příznivcům Dinama. "Určitě je to lepší, než když je tam ticho a slyšíte každé slovo. To k fotbalu patří a na to se určitě taky těšíme," dodal k důležitému zápasu.