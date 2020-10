Los Evropské ligy. Slavia proti Schickovi, Sparta má Celtic a AC Milán

Základní skupiny Evropské ligy:



Skupina A:

AS Řím (ITA)

YB Bern (SUI)

Kluž (ROU)

CSKA-Sofie (BUL)



Skupina B:

Arsenal (ENG)

Rapid Vídeň (AUT)

Molde (NOR)

Dundalk (IRL)



Skupina C:

Bayer Leverkusen (GER)

Slavia

Beer-Ševa (ISR)

OGC Nice (FRA)



Skupina D:

Benfica Lisabon (POR)

Standard Lutych (BEL)

Rangers (SCO)

Lech Poznaň (POL)



Skupina E:

PSV Eindhoven (NED)

PAOK Soluň (GRE)

Granada (ESP)

Omonika Nikósie (CYP



Skupina F:

Neapol (ITA)

Real Sociedad (ESP)

AZ Alkmaar (NED)

HNK Rijeka (CRO)



Skupina G:

Braga (POR)

Leicester City (ENG)

AEK Atény (GRE)

Zorja Luhaňsk (UKR)



Skupina H:

Celtic Glasgow (SCO)

Sparta

AC Milán (ITA)

Lille (FRA)



Skupina I:

Villarreal (ESP)

Karabach (AZE)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Sivasspor (TUR)



Skupina J:

Tottenham (ENG)

Ludogorec Razgrad (BUL)

LASK Linec (AUT)

Antwerpy (BEL)



Skupina K:

CSKA Moskva (RUS)

Dinamo Záhřeb (CRO)

Feyenoord (NED)

Wolfsberger (AUT)



Skupina L:

Gent (BEL)

CZ Bělehrad (SRB)

Hoffenheim (GER)

Liberec