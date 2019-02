Úvodní poločas odvetného utkání je minulostí a do kabin jdou týmy za vyrovnaného stavu. Lepší vstup do zápasu měli fotbalisté Genku, kteří také vstřelili první branku. Stalo se tak v 10. minutě po obrovské hrubce gólmana Koláře, jenž míč daroval Trossardovi a ten si se střelou do prázdné brány věděl rady. Jenže poté už měli více ze hry jednoznačně hráči Slavie. Odměnou jim byla vyrovnávací branka Vladimíra Coufala, který těžil z výborného Zmrhalova centru. Pak měla obrana Genku ještě několikrát problémy, avšak další gól dosud neinkasovala.