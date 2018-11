Zazdil jsem to, dneska neusnu, kál se Doležal. V největší šanci trefil břevno Rennes

před 3 hodinami

Fotbalisté Jablonce sice přestříleli Rennes 21:6, přesto v 5. kole Evropské ligy prohráli doma s francouzským celkem 0:1. Doplatili totiž na zahazování šancí. Ty největší neproměnil reprezentační útočník Martin Doležal, který vzal porážku na sebe.

"Soupeř měl jednu šanci a dal z toho gól. My měli pět stoprocentních šancí, ale nic neproměníme. Musím se omluvit všem klukům a fanouškům, protože dnes jsem to zazdil já. Beru to na sebe. Dnes asi neusnu. Zkazil jsem to celému týmu," prohlásil Doležal.

Zápas mohl rozhodnout po půlhodině hry. Nejprve po centru z levé strany v ideální pozici netrefil míč dobře a poslal ho mimo branku. Krátce nato vyhrál souboj ve vápně, míč se odrazil k Vojtěchu Kubistovi, ale Doležal si křikl, opřel se do míče, trefil však jen břevno.

"Mrzí hlavně to břevno. Vojta už se napřahoval, já si na něj křiknul, ať mi to pustí. Bohužel to skončilo na břevně. I předtím tu hlavičku jsem ale měl umístit lépe. Štěstí při nás nestálo. Ale ukázali jsme si, že můžeme v Evropě konkurovat, musíme však začít proměňovat šance," řekl Doležal.

Právě neproměňování šancí připravilo Jablonec o možnost postoupit, jelikož herně byl ve všech zápasech soupeřům vyrovnaným sokem. "Stalo se nám to ve všech zápasech, že jsme nebyli horší, ale bohužel neproměňujeme šance. A to se v Evropě trestá víc než u nás v lize. Soupeři tu využívají každou maličkost," hodnotil.

V šancích domácí hráče zastavoval i pozorný brankář Tomáš Koubek, který chytá v Rennes druhou sezonu. "Není náhodou, že Tomáš chytá v Rennes. Ale dnes jsme ho nechali vyniknout my sami, nebo spíše já. Tohle se musí proměňovat," připustil.

Prohra ho mrzela i kvůli fanouškům. "My jsme chtěli doma rozloučit s Evropskou ligou výhrou, ale bohužel se nám to nepovedlo. Ale děkujeme fanouškům za podporu, jen je škoda, že jsme se jim neodvděčili výhrou," dodal.