Z vítězné děkovačky jsem měl mrazení. Do tří měsíců mě vyrazí, směje se Trpišovský

před 53 minutami

Sevilla je z cesty a teď konečně do Anglie! Trenér Jindřich Trpišovský dovedl fotbalisty Slavie v Evropské lize k fantastickému úspěchu a nyní jsou preference jasně dané: buď Chelsea, nebo Arsenal.

Jak se cítíte po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy?

Možní soupeři Slavie Chelsea, Arsenal, Valencia, Villareal, Benfica, Neapol, Eintracht Frankfurkt

Zrovna dole jsem říkal Jaroslavu Tvrdíkovi (prezident klubu), že takový úspěch se nepovede každý měsíc. Chtěl bych poděkovat fanouškům, atmosféra v Edenu byla neuvěřitelná. Pro hráče je to obrovská satisfakce, velká síla, která je drží při sobě. Skládám jim velkou poklonu za to, co dokázali, že překonali všechno to, co se v průběhu zápasu stalo. Soupeř dvakrát vyrovnal, pak dal gól v prodloužení, ale kluci se přes to přenesli, sáhli si do rezerv, strašně se vyždímali. Je to skvělý večer se vším všudy.

Dovolíte jim alespoň malou oslavu?

Jak znám kluky, oslava bude. Měli jsme mít ráno trénink, ale sejdeme se až na losování. Sraz je v půl jedné, koukneme na los a půjdeme trénovat. Hlavně ti, kteří odehráli 120 minut, asi nebudou moct, bude to spíš o regeneraci. Ale potřebujeme zatížit hráče, kteří se na hřiště nedostali.

Váš asistent Zdeněk Houštěcký oslavoval postup v pozápasovém studiu ČT Sport hodně spontánně…

Jestli tam Houšťa byl, tak nevím, jak to studio přežilo. Je hodně emotivní, v předzápasovém rozhovoru dokonce stihl vykecat nějaké taktické věci ještě předtím, než jsme vůbec začali hrát. (smích) Pocity byly dnes večer silné, uvědomíte si to, když vidíte brečet i trávníkáře. Já jsem šťastný z toho, že budeme u dnešního losu, že budeme mít šanci dostat Chelsea nebo Arsenal. O Anglii s Vláďou Coufalem sníme už dlouhou dobu. Jsou to dva týmy ze sedmi, doufám, že to klapne.

Jaké emoce jste prožíval při rozhodujícím gólu?

Prvotní pocit byl strach - byla to nepřehledná skrumáž, nikdy nevíte, jestli asistent nezvedne praporek. A jak jsem zvyklý na video, tak se mi ulevilo, až když rozhodčí ukázal na půlku. S klukama jsme se rozběhli k ostatním na hřišti, ale pak jsem si uvědomil, že jsem mimo zónu, abych taky další zápas, až nám nalosují tu Chelsea, nestrávil na tribuně. Až jsem se zadýchal, jak jsem upaloval zpátky. Následně jsem se snažil na kluky zařvat bleskové pokyny, upozornit je na to, že první nákop z rozehrávky musíme ubránit, ale kvůli ohromnému rachotu to šlo těžko.

Dosáhl jste největšího úspěchu ve své kariéře?

Doufám, že ten ještě přijde - máme velké cíle a hlavní sen, který jsme ještě nedotáhli, a tím je titul. Ale dneska jsme vyřadili šestý tým světové tabulky klubů. Třeba v nedávném utkání s Barcelonou sice Sevilla prohrála 2:4, ale bez Messiho by Barca klidně mohla padnout 0:2 a bylo by to zasloužené. Myslím, že můžeme být ještě lepší, v Seville jsme neodehráli dobrý zápas, v Edenu už byl výkon daleko kvalitnější. Soupeř je techničtější, nebezpečnější, dokonalejší, ale my jsme ukázali větší touhu a srdce. Zápasy se Sevillou jsme si nechtěli užít, ale odbojovat a odválčit. Zdaleka to dokonalé nebylo, ale postupujeme.

Už jste mluvil o Chelsea a Arsenalu. Nechtěl byste do čtvrtfinále přece jen ještě schůdnější los?

Tam už nikdo lehký není. Koukal jsem na Sevillu s Villarealem, který vyhrál jednoznačně 3:0. Aspoň že vypadla má černá můra, Salcburk. Byli jsme s nimi na soustředění a museli bychom si na ně pořídit motorky. Nebo Frankfurt, to by byl také pěkný kvapík. Nicméně pevně věřím, že dopadne ta Anglie - třeba strašně závidím klukům, kteří jedou za nároďák do Wembley, bůhví kdy se taková šance bude opakovat. Taky jsme se takhle motivovali před zápasem: jestli chcete měnit dres s Hazardem, musíte Sevillu sprovodit ze světa.

Co jste říkal výkonu Tomáše Součka?

O Tomášovi jsem toho namluvil tolik, že mi to všichni v kabině vyčítají. A jééé, táta se synem, slýchávám. Strašně mu to přeju, zůstal ve Slavii a teď mu říkám, že může být rád, když nešel do Florentiny, tohle by nezažil. Samozřejmě víme, že nám v létě zamává a odejde. Dneska předvedl další dominantní výkon, občas sice přihraje soupeři, ale jde přes něj 120 útočných akcí, což je o čtyřicet, padesát víc než u ostatních.

Po zápase se Sevillou jste řídil tradiční děkovačku vy. Jak jste si to užil?

Ještě teď z ní mám mrazení. Když jsem se před časem podepisoval jednomu pánovi, varoval mě, ať nechodím na děkovačku, že každý trenér, který ji vedl, prý do tří měsíců skončil. S mikrofonem jsem byl zatím první, tak to snad platit nebude. (smích) Je úžasné, kolik šťastných lidí na stadionu vidíte, to je přesně ten důvod, proč fotbal hrajeme. Je to největší odměna za práci, kterou děláme.

Když Tomáš Souček krátce po přestávce proměnil penaltu, vy jste ji neviděl. Stál jste u střídačky s hlavou sklopenou. Pomáhá to?

Ani nevím, kam šla. Jsem o malinký kousek klidnější, když se nedívám. Ale jsme pověrčiví i na další věci.

Dá se přirovnat váš do čtvrtfinále s krasojízdou Sparty, která se mezi nejlepších osm probila před třemi lety?

Pro české kluby bude čím dál těžší se dostávat do závěrečných kol Evropské ligy. Nejen kvůli chystané změně systému soutěže, ale hlavně proto, že se nůžky mezi tuzemským klubovým fotbalem a západní Evropou rozevírají. Přijde mi, že tady hodně mluvíme a málo děláme. Když jsme byli v Seville a viděli tu fabriku na fotbal - neuvěřitelné. V Genku mají osm tréninkových hřišť pro mládež. Je neuvěřitelné, jaké týmy se do čtvrtfinále nedostaly, konkrétně Sevilla má rozpočet přes šest miliard.