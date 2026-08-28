„Vyšetřete, co se dělo v Plzni!“ Vytočený kouč Srbů dal jasně najevo, proč jeho tým padl

Kouč fotbalistů Crvene zvezdy Bělehrad Albert Riera vyzval Evropskou fotbalovou unii, aby se zabývala děním v odvetě závěrečného předkola Evropské ligy v Plzni. Viktoria porazila jeho tým 5:1 po prodloužení a přes porážku 0:3 z prvního duelu postoupila do ligové fáze soutěže. A španělský kouč srbského celku to těžce kousal, především pak výkon rozhodčího.
Crvena zvezda po domácím vítězství 3:0 ještě na začátku druhé půle odvety držela ve Štruncových sadech postupový stav 1:1.
V 53. minutě však Osman Bukari dostal červenou kartu a Viktoria čtyřmi góly dvojzápas otočila. Dva dala z penalt - tou v páté minutě nastavení druhé půle poslala zápas do prodloužení - a to ještě jednu neproměnila.
Naopak hosté se dvakrát dožadovali odpískání pokutového kopu marně a po druhé situaci se rozčilený záložník Vasilije Kostov několikrát pokřižoval.
„Nejsem trenér, který by obvykle mluvil o rozhodčích. Během let jste mě o tom slyšeli mluvit jen velmi zřídka, je to spíš práce novináře. Zítra můžete rozebírat ty tři penalty a červenou kartu. Neříkám, že nebyla, mohla být. Ale k tomu tři penalty? Kolikrát se to stane?“ pustil se Riera do výkonu nizozemských sudích v čele s hlavním Dannym Makkeliem.
„Navíc každá situace padesát na padesát, která se na hřišti stala, byla proti nám,“ tvrdil ublížený španělský expert.
„Když je rovnováha na jedné straně, je mnohem těžší hrát,“ tepal Riera muže s píšťalkou. „Po červené kartě jsem měl pocit, že všechno je proti nám,“ posteskl si.
„Po druhé penaltě jsem o rozhodčím přestal mluvit, protože jsem měl pocit, že ztrácím čas,“ uvedl Riera, který převzal tým Crvene zvezdy před úvodním domácím duelem s Plzní.
Přesto kouč Crvene zvezdy o arbitrech mluvil znovu a znovu. Vyzval také UEFA, aby k výkonu rozhodčích zaujala stanovisko.
„Když se stane to, co nám dnes večer, musím jít za svým šéfem a vysvětlit mu, co se stalo. Totéž by mělo platit pro rozhodčí. Mám pocit, že v tomto zápase udělali spoustu chyb,“ prohlásil Riera.
„Nechci, aby to byla omluva pro tuto porážku, ale UEFA musí analyzovat své chyby,“ apeloval na Evropskou fotbalovou unii.
„Pokud jsem zodpovědný za své chyby a hráči za ty své, pak chci vidět někoho zodpovědného za chyby rozhodčích. Měl jsem pocit, že dnešní rozhodování bylo naprosto nespravedlivé,“ tvrdil Riera.
Obě penalty, z nichž Viktoria skórovala, byly nařízeny po jasných faulech, je ovšem také fakt, že nizozemský sudí Makkelie už má za sebou spoustu nevydařených zápasů. Přesto se těší od UEFA velké důvěře.
Právě on například pomohl Anglii do finále Eura 2020, když v prodloužení semifinále proti Dánsku odpískal rozhodující kontroverzní penaltu.
V kvalifikaci MS 2022 zase skandálně neuznal zcela regulérní gól Cristiana Ronalda, a Portugalsko tím připravil o vítězství právě v Srbsku.
Na samotném šampionátu se také postaral o jeden z nejpropíranějších verdiktů turnaje poté, co Argentině věnoval penaltu po kontaktu polského brankáře Wojciecha Szczesného s Lionelem Messim.
A třeba na Euru 2024 mu dlouhé týdny nemohli přijít na jméno Chorvati, kteří přišli o postup ze skupiny poté, když dostali od Itálie gól až v osmé minutě nepochopitelně dlouhého nastavení. Italy to na jejich úkor zachránilo v turnaji…
Riera ovšem také pokáral Bukariho za to, že neudržel emoce, zbytečně se ohnal proti plzeňskému Merchasi Doskimu a nechal se vyloučit.
„Troufnu si říct, že při hře v jedenácti jsme byli lepším týmem. Po celých 90 minut zápasu u nás i prvních zhruba 50 minut tady. Pak přišla naprosto stupidní chyba, bylo to za stavu 1:1 úplně zbytečné,“ zlobil se kouč na hříšníka.
„Tohle prostě hráč nemůže udělat. Chci, aby se z toho Bukari poučil, aby to byla jeho poslední červená karta v kariéře,“ uvedl Riera.
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