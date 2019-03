Vtipnější gól jsem nikdy nedal, smál se Král. Sevillu pokořil kuriózní trefou ramenem

před 1 hodinou

Šťastné trefy dovedly fotbalisty Slavie k překvapivé remíze 2:2 na hřišti favorizované Sevilly v prvním duelu osmifinále Evropské ligy.

Nejprve však museli Pražané vstřebat šok, když po chybě v rozehrávce už po 24 vteřinách od zahájení zápasu prohrávala 0:1. Součkovu přihrávku na obsazeného Krále vystihl Banega, vysunul Ben Yeddera a ten po 24 sekundách sám před brankářem Kolářem poslal míč po zemi k tyči.

"Pro mě osobně to bylo nepříjemné. Fanoušci na vás třeba bučí, je to cítit. Ale kluci mi pomohli a pak jsem se taky dostal do zápasu. Bylo to nepříjemné pro nás pro všechny. Hned v první minutě jsme prohrávali, ale naštěstí jsme na to rychle zareagovali," řekl Tomáš Souček.

Postaral se o to Miroslav Stoch, jehož ránu poslala teč soupeře ve 25. minutě mimo dosah brankáře Tomáš Vaclíka. "Ibra Traoré mi sklepl na šestnáctce míč a já jsem se snažil to trefit z první. Dá se říct, že jsem to trefil super. Sice to bylo trochu tečované, ale ta střela by šla i tak na bránu. Nevím, zda by to byl gól, nebo ne," popisoval Stoch.

I druhé vyrovnání bylo velice šťastné. Po Stochově rohovém kopu zasáhl míč rameno Alexe Krále, od kterého se šťastně obloučkem odrazil do sítě. Slávistický záložník o gólu zprvu nevěděl a otáčel se od branky.

"Myslím si, že vtipnější gól jsem snad nikdy nedal. Zmátlo mě to, jak tam skákal stoper. Počítal jsem s tím, že to odkopne, ale on to nějak promáchl. Přistálo mi to na rameni, byl jsem trochu dezorientovaný. Najednou jsem uviděl balon v bráně a jak se všichni radují. Ani jsem nevěděl, jestli mám běžet slavit," usmíval se Král.

Při zákroku se navíc nárazem do tyče zranil Vaclík. Lékaři se jej snažili dát do pořádku, ale český reprezentant si minutu před koncem poločasu sedl na trávník a musel ho vystřídat Soriano.

Vaclík odjel do nemocnice na vyšetření. "Teď jsem s ním mluvil, snad to bude v pořádku. Pro nás to pak byla trochu výhoda, když pak jde gólman do zápasu, je to složité," uznal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Na skóre se už pak nic nezměnilo. "Samozřejmě výsledek je pro nás fantastický, dokázali jsme tu dát dva góly. Nemám rád prognózy, ale troufnu si říct, že to může být i 50 na 50, pokud zopakujeme výkon a ještě ho vylepšíme," dodal Trpišovský.

"Nechci říct, že jsme měli pořádnou porci štěstí, ale musíme si přiznat, že soupeř v druhé půli neproměnil některé vyložené šance. My jsme naopak byli produktivní. Sevilla je takový gigant, že se se do šancí dostane a vy potřebujete top výkon. Ten jednoznačně předvedl Ondra Kolář," uzavřel trenér Pražanů.