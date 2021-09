Vrba: Plzeň nás zase srazila o několik schodů níž. V prosinci bych se ale rád usmíval

Suverénní rozjezd Sparty do letošního ročníku Fortuna:Ligy skončil v sobotu večer v Plzni. Pět dní nato Letenské čeká vstup do základní skupiny Evropské ligy a v utkání na hřišti Bröndby bude muset tým Pavla Vrby opět obhajovat svou kvalitu. "Viktoria nám ukázala, jaké zápasy nás čekají v Evropské lize," prohlásil trenér před duelem v Kodani.

Letošní mistr dánské ligy je nyní až osmý, z deseti posledních zápasů vyhrál jediný - paradoxně nad silným Midtjyllandem. Bude pro vás jeho současná slabší forma výhodou?

Měl jsem možnost vidět Bröndby v několika zápasech a viděl jsem tým, který momentálně není v psychické pohodě. Nicméně proti Midtjyllandu dokázal vyhrát 2:0, i když zrovna nedominoval. Hráči byli důslední, trpěliví, proti rivalovi odvedli maximum. A takový průběh očekávám, i co se týká zápasu s námi.

Naopak Sparta rozjela ligu suverénně, jenže o víkendu přišla porážka v Plzni (2:3). Co se po sobotě změnilo směrem k pohárovému zápasu v Kodani?

Musíme si přiznat, že jsme dostali ránu. Plzeň byla lepší, vrátili jsme se o pár schodů níž. Byli jsme překvapeni její silou, my jsme na to špatně reagovali. Není dobře, že jsme takový zápas odehráli, že jsme prohráli, ale já věřím, že si z něj něco vezmeme.

Co konkrétně?

Viktoria nám ukázala, jaké zápasy nás nyní čekají. V Evropské lize narazíme na kvalitu srovnatelnou právě s Plzní, Slavií nebo s Jabloncem. Soutěž je přesně šitá pro nás, abychom si ověřili postupovou kvalitu.

Evropskou ligu začínáte venku, přitom poslední výkony na hřištích soupeřů nebyly z vaší strany optimální. Například duel ve Vídni, kde jste s Rapidem prohráli 1:2…

Rozdíl je v tom, že s Rapidem jsme hráli na dva zápasy - a po nich jste buď nahoře, nebo dole. Teď nás čeká utkání šest v nějakých třech měsících, ta doba je daleko delší. Soupeři, na které narazíme, jsou velmi silní - v čele s Lyonem, což je jednoznačný favorit skupiny. Víme, že každý zápas bude klíčový, a v každém chceme uhrát body.

Dáte si v Kodani extra pozor na defenzivu? Sice střílíte hodně branek, ale zase častokrát inkasujete.

Všichni víte, že od začátku sezony jsme měli větší počet zraněných hráčů, někteří přijeli z reprezentace se zdravotními problémy a dali se do pořádku až v posledních dnech. Je ale pravda, že zatím jsme v lize dominovali, soupeře jsme přehrávali, ale Plzeň naši obranu prověřila jako žádné ligové mužstvo před ní. Pro nás je to zvednutý prst, museli jsme se vzpamatovat a říct si: Pánové, nejde jen o nacvičování ofenzivy, musíme se vrátit k základním věcem. Když jsme do Sparty přišli, chtěli jsme hráčům vtloukat do hlav, že chceme být dominantní, ale Plzeň nás za to trestala. Sice jsme měli větší držení míče, ale v rozhodujících momentech, ve finální fázi jsme lepší nebyli.

Když mluvíte o marodech, už budete mít k dispozici Bořka Dočkala?

Asi třetí den se už připravuje bez omezení. Je to hráč, který pro nás hodně znamená, na hřišti i mimo něj. Jestli nastoupí, uvidíme podle vývoje zápasu a především po dnešním (středečním) tréninku.

Od vašich slavných výher v roli kouče Plzně uplynulo už několik let. Je i vaší osobní motivací opět si zvýšit kredit na evropské scéně?

Podstatné je, aby bylo úspěšné mužstvo. Abychom byli v prosinci spokojení. Na tiskovce po posledním zápase chci být usměvavý, když vy novináři nemáte rádi, když se na vás mračím.