Vaclík vychytal v prvním kole Evropské ligy nulu, Novákův Trabzonspor prohrál

Brankář Tomáš Vaclík udržel čisté konto v úvodním kole skupinové fáze Evropské ligy na hřišti ázerbájdžánského Karabachu a jeho Sevilla v Baku suverénně zvítězila 3:0.

Do bojů dnes zasáhli i další čeští reprezentanti Filip Novák a Michal Sadílek. Trabzonspor s Novákem v základní sestavě nestačil ve Španělsku na Getafe, kterému turecký tým podlehl 0:1. To Sadílek slavil domácí výhru 3:2 nad Sportingem Lisabon, do hry se ale dostal až na závěrečných šest minut.

Sevilla šla do vedení v 62. minutě díky brance Javiera Hernándeze. Ten se v dresu andaluského mužstva prosadil poprvé po letním přestupu z West Hamu United. Na něj po čtvrthodině navázali Munir El Haddadi s Oliverem Torresem a zpečetili výhru pětinásobného šampiona Evropské ligy.

Překvapivý výsledek uhrál lucemburský tým Dudelange, který stejně jako loni prošel přes čtyři předkola až do skupinové fáze a na hřišti favorizovaného APOELu Nikósie zvítězil 4:3. V divoké přestřelce vedli hosté v druhém poločase už dvougólovým rozdílem, APOEL ale mezi 54. a 58. minutou třemi brankami otočil skóre. Jenže lucemburský outsider zvrátil utkání ve svůj prospěch díky brankám z 72. a 82. minuty a připsal si historicky první výhru v základní skupině evropských pohárů.

1. kolo základních skupin fotbalové Evropské ligy:

Skupina A:

APOEL Nikósie - Dudelange 3:4 (0:1)

Branky: 54. a 58. Pavlovič, 55. De Vincenti z pen. - 36. a 83. Sinani, 51. Bernier, 72. Stolz.

Karabach - FC Sevilla 0:3 (0:0)

Branky: 62. Hernández, 78. El Haddadi, 85. Torres.

Skupina B:

FC Kodaň - Lugano 1:0 (0:0)

Branka: 50. Santos.

Dynamo Kyjev - Malmö 1:0 (0:0)

Branka: 84. Bujalskij.

Skupina C:

Getafe - Trabzonspor 1:0 (1:0)

Branka: 18. Angel.

Basilej - Krasnodar 5:0 (2:0)

Branky: 9. a 40. Bua, 52. Zuffi, 55. Vilhena, 79. Okafor.

Skupina D:

LASK Linec - Rosenborg Trondheim 1:0 (1:0)

Branka: 45.+3 Holland.

PSV Eindhoven - Sporting Lisabon 3:2 (2:1)

Branky: 20. Malen, 25. vlastní Coates, 48. Baumgartl - 38. Fernandes z pen., 82. Mendes.

Skupina E:

Kluž - Lazio Řím 2:1 (1:1)

Branky: 41. Deac, 75. Omrani - 25. Bastos.

Rennes - Celtic Glasgow 1:1 (1:0)

Branky: 38. Niang z pen. - 58. Christie z pen.

Skupina F:

Standard Lutych - Guimaraes 2:0 (0:0)

Branka: 66. vlastní Hanin, 90.+1 M'Poku.

Eintracht Frankfurt - Arsenal 0:3 (0:1)

Branky: 38. Willock, 85. Saka, 88. Aubameyang.

Skupina G:

21:00 FC Porto - Young Boys Bern, Glasgow Rangers - Feyenoord Rotterdam.

Skupina H:

21:00 Espaňol Barcelona - Ferencváros Budapešť, Ludogorec Razgrad - CSKA Moskva.

Skupina I:

21:00 Gent - St. Etienne, Wolfsburg - Oleksandrija.

Skupina J:

21:00 Mönchengladbach - Wolfsberg, AS Řím - Basaksehir.

Skupina K:

21:00 Slovan Bratislava - Besiktas Istanbul, Wolverhampton - Braga.

Skupina L:

21:00 Manchester United - Astana, Partizan Bělehrad - Alkmaar.