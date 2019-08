Evropská liga? Už je čas na úspěch. Ale Spartě zatím haprují všechny řady, říká Jun

před 1 hodinou

Je odchovancem Sparty, z níž ve dvaadvaceti letech přestoupil do tureckého Trabzonsporu. Čtvrteční první zápas třetího předkola Evropské ligy mezi letenským týmem a Turky bude mít pro bývalého útočníka Tomáše Juna specifický náboj.

Na co se Sparta musí v souboji s Trabzonsporem připravit?

Turci mají pořád kvalitní kádr, především zásluhou výborných hráčů ze zahraničí. Pokud jde o atmosféru, tak na tu se musejí sparťané připravit už na letišti. Fanoušci jsou doslova blázniví, řvaním i různými výroky se budou snažit soupeře znervóznit už den před zápasem.

Což je pro Turky výhoda, naopak Sparta čtvrteční duel odehraje bez diváků. Zažil jste to někdy?

Jednou jsem hrál před prázdným stadionem ve Vídni v dresu Austrie a dodnes si pamatuju, že to nebylo nic příjemného. Z důležitého zápasu v evropské pohárové soutěži se najednou stane přátelák. Rychle se musíte vyrovnat s něčím, na co nejste zvyklí. Kdo to nikdy nezažil, tak s tím má problémy, takže záleží na každém hráči, jak se co nejdřív na něco úplně nového adaptuje.

A po týdnu Sparta zažije další extrém, zmiňovaný blázinec v Trabzonu. Jak vzpomínáte na atmosféru na Medical Park Stadium?

Hraje se v bouřlivém prostředí, v němž se domácí snaží soupeře vyprovokovat. Nechybějí různé potyčky, v nichž sparťané budou muset zachovat klidnou hlavu, aby jim mohla hrát do noty nedisciplinovanost domácích a s tím spojené i tresty rozhodčích.

Co říkáte současné Spartě? Myslíte si, že případné vyřazení tureckým klubem by pro ni byla další těžká rána?

Určitě! Je až neuvěřitelné, že naposledy si v Lize mistrů zahrála ještě za mého působení v rudém dresu v roce 2005. V posledních letech se jí pak nedaří ani v Evropské lize. V létě sice přišel trenér a s ním i nový impulz, ale pěkné výkony zatím střídá s horšími. Stále se čeká na vyrovnané výsledky a boj o titul, z nichž ten poslední je už také dost zaprášený.

V kterých řadách vidíte největší rezervy?

Ze zadních řad není kvalitní rozehrávka, ve středu hřiště chybí dirigent a optimální není ani finální část, včetně střeleckého zakončení. Škoda, že Kozákovi, který přicházel na Letnou jako špičkový útočník, se zatím nedaří, což snižuje celkovou produktivitu. A samozřejmě lze jen litovat vážného zranění Dočkala a několika dalších fotbalistů, kteří by do základní sestavy určitě patřili.