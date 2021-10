Bučení na Spartě začne řešit i UEFA, zahájila vyšetřování chování dětí v hledišti

UEFA zahájila vyšetřování zápasu pražské Sparty s Rangers ve fotbalové Evropské lize kvůli možnému diskriminačnímu chování diváků.

Obvinění z rasismu vznesl skotský klub, kterému se nelíbilo bučení dětských fanoušků na finského záložníka tmavé pleti Glenna Kamaru. Sparta nařčení publikovaná v zahraničních médiích a na internetu odmítla. Do kauzy se vložili i čeští politici.

Sparta měla na zápas proti Rangers zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů.

Díky výjimce UEFA ale mohlo do hlediště 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem. Jejich bučení a pískání doprovázelo každý Kamarův kontakt s míčem a vyvrcholilo ve druhém poločase, kdy byl záložník po druhé žluté kartě vyloučen.

Finský reprezentant je mezi českými fotbalovými fanoušky neoblíbenou postavou od březnového osmifinále Evropské ligy proti Slavii, po němž obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. UEFA následně českého reprezentanta potrestala zákazem startu v deseti zápasech, přestože podle hráčových právníků dosud nebyl předložen jediný důkaz, že se rasismu dopustil. Kúdela přišel mimo jiné o start na mistrovství Evropy.

Na stranu Sparty se v aktuální kauze postavil úhlavní rival Slavia i předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek. Skotské slovní útoky na dětské fanoušky a Česko pobouřily i domácí politiky.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) si na pondělí předvolal britského velvyslance Nicka Archera. Ambasadora vyzval, aby tlumočil Skotské fotbalové asociaci žádost o omluvu, případně o jednoznačné distancování od poradce pro rovnoprávnost a diverzitu Marvina Bartleyho, který Čechy označil za "zkažené ovoce".