UEFA odložila případ rasistických urážek na Batshuayie. Tak se mi to asi jen zdálo, ušklíbl se hráč

před 24 minutami

Atalanta zaplatí za chování fanoušků 34 tisíc eur (přibližně 880 tisíc korun) a Dortmund dokonce 40 tisíc (přes milion korun).

Nyon - Evropská fotbalová unie (UEFA) odložila případ údajného rasistického chování fanoušků Atalanty Bergamo k útočníkovi Dortmundu Michymu Batshuayiovi v utkání Evropské ligy. Oba týmy však dostaly pokutu za počínání svých příznivců v hledišti.

Na případ údajných rasistických urážek upozornil po únorovém utkání v Itálii sám Batshuayi. "Je rok 2018 a stále jsou z tribun slyšet rasistické opičí skřeky…to jako vážně?" napsal na twitteru belgický reprezentant tmavé pleti.

Disciplinární komise UEFA dnes nicméně bez dalších podrobností oznámila, že případ uzavřela. "LOL. Tak to se mi to asi jenom zdálo," uvedl na sociální síti Batshuayi v reakci na rozhodnutí UEFA. "Vždyť jsou to jen opičí skřeky, koho to zajímá? Lidé z roku 2018…," dodal útočník, jenž v Borussii hostuje z Chelsea.

Oba kluby dostaly pokuty za to, že fanoušci házeli předměty na hřiště a zapalovali světlice na tribunách. Atalanta musí zaplatit 34 tisíc eur, Dormund dokonce 40 tisíc.

Za obdobné prohřešky ve vzájemném utkání dostaly pokuty Crvena zvezda Bělehrad (31.000) a CSKA Moskva (30.000). S mírnějším postihem 8000 eur vyvázla Basilej za chování fanoušků v Lize mistrů proti Manchesteru City.