Nizozemský tisk po čtvrtečním utkání 5. kola základní fáze Evropské ligy konstatoval, že ačkoliv fotbalisté Alkmaaru podali v Praze na Letné v prvním poločase průměrný výkon, nakonec stejně byli až příliš nad síly Sparty a velkolepé otočce vyhráli 4:2.
Ani nadějný dvoubrankový náskok Pražanům nestačil. Z posledních 10 soutěžních zápasů zvítězili v jediném. "Navzdory průměrnému prvnímu poločasu byl Alkmaar pro Spartu příliš silný," uvedl své zpravodajství De Telegraaf.
"AZ se vyhnul velkému omylu. Působivě proměnil stav 2:0 pro domácí po poločase ve vítězství 4:2 proti Spartě, která se nacházela v hluboké krizi. A tak se týmu Leeroye Echtelda podařilo zabránit pražské ostudě," dodal nejčtenější nizozemský deník.
Trenér podle listu šetřil některé hráče na nedělní ligový duel na půdě Zwolle. "Možná, že slabý první poločas byl způsoben Echteldovým žonglováním se sestavou. Po přestávce Koopmeiners rychle snížil, domácí zaváhali, Alkmaar šlápl na plyn a po třech střídáních nemilosrdně udeřil," poznamenal De Telegraaf.
Střídající hráči se pod velký obrat podepsali zásadním dílem. "AZ po přestávce zcela otočil a díky střídajícím hráčům Daalovi a Úfkírovi si v Praze připsal krásné vítězství," napsal Algemeen Dagblad.
"Alkmaarský tým odehrál slabý první poločas, ale po přestávce ukázal úplně jinou tvář a tlačil Spartu stále více dozadu. S devíti body je AZ blízko postupu. Sparta, jejíž trenér Brian Priske byl začátkem tohoto týdne odvolán, zůstala uvězněna na čtyřech bodech," dodal druhý největší nizozemský deník.
Alkmaaru se na Letné daří, na jaře tady Spartu porazil 4:0 v Konferenční lize. "Náhradníci pomohli AZ k slavnému obratu po velkých problémech v úvodu. Alkmaar odehrál obzvláště slabý první poločas a zdálo se, že směřuje ke třetí porážce v této sezoně Evropské ligy. Po přestávce AZ škody památným obratem napravil, a to především díky náhradníkům Daalovi a Úfkírovi," vyzdvihl i Voetbal International největší hvězdy zápasu.
"Pro AZ to byl návrat na známé území: před osmi měsíci tady zaznamenal drtivé vítězství nad Spartou. K výhře v Konferenční lize svými góly pomohli Parrott a Mijnans, kteří pak odešli. Další shledání následovalo o stupínek výš, v Evropské lize, ale Priske tentokrát za Spartu chyběl. Bývalý dánský kouč Feyenoordu byl v pondělí aktuálně čtvrtým klubem české ligy odvolán. Lukáš Bláža seděl na lavičce jako prozatímní kouč domácího týmu, který nevyhrál již šestý soutěžní zápas po sobě," uvedl specializovaný fotbalový magazín.
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