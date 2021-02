Trpišovský: Zázrak, který si málokdo uvědomuje. Je to jako zlato Ledecké z olympiády

Před kamery dorazil bez své tradiční pokrývky hlavy, zato s obličejem zahaleným do nákrčníku. Ještě než tisková konference oficiálně začala, přirovnal Jindřich Trpišovský postup svého týmu ke sportovnímu zázraku. "Málokdo si uvědomuje ten rozdíl mezi českým a anglickým klubem. Postup je jako zlato Ledecké z olympiády," vydechl.

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považuje postup přes Leicester z úvodního kola jarní fáze Evropské ligy po výhře 2:0 ve venkovní odvetě za sportovní zázrak.

Vyřazení vítěze Premier League ze sezony 2015/16 a aktuálně třetího týmu anglické ligy přirovnal k senzačnímu vítězství lyžařky Ester Ledecké v superobřím slalomu na olympijských hrách v roce 2018. Osobně si neumí představit, co by na klubové úrovni mohlo současný úspěch překonat. V osmifinále by si znovu přál dostat soupeře z Británie.

"Musím říct, že je to sportovní zázrak. Podobný tomu, když Leicester vyhrál anglickou ligu. Nebo jako když Ledecká tehdy vyhrála olympiádu. Propast mezi českým a anglickým fotbalem na všech úrovních, co my tady poznáváme, je obrovská, prostě dva fotbalové světy. Je neuvěřitelné, jak se k tomu dokázal náš klub postavit," řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci.

"Když vidíte prostředí, tréninkový areál, stadiony, ty možnosti anglického klubu proti českému… A my pak dokážeme odehrát dva vyrovnané zápasy. To je z mého pohledu těžko uvěřitelné. Ptali se mě, jestli si vůbec uvědomuju, co se stalo. Říkám, že moc ne, ještě mi to nedošlo," dodal.

Pochvaloval si, že jeho svěřenci mu dali takřka dokonalý dárek k sobotním 45. narozeninám. "Zážitků v kariéře bylo hrozně moc. Když jsme s Libercem vyhráli v Marseille, když jsme se Slavií postoupili přes Sevillu. Nerad bych to úplně poměřoval, co je víc. Ale pro mě osobně nemůže být víc než vyhrát na anglické půdě s anglickým týmem z top pětky. Neumím si představit, co by v kariéře mohlo znamenat víc. Neumím si představit, že na klubové úrovni by něco mohlo překonat dnešní den," uvedl Trpišovský.

Jeho tým rozhodl ve druhé půli, kdy se trefili Lukáš Provod s Abdallahem Simou. "O poločase si sami hráči uvědomovali, že potřebujeme být aktivnější. Jako trenéři jsme upravili pár technických věcí. Spíš jsem se ale snažil hráče přesvědčit, že jsme Leicesteru za první půli sebrali dost sebevědomí a že jsme ukázali, že jsme pro ně velký soupeř. Že máme před sebou druhou půli a že se náš výkon musí zlepšit, pokud chceme jít dál. Že musíme přidat góly. Ať zapomenou na rozdíl, který mezi kluby je, že pravda leží na hřišti," prozradil Trpišovský.

V osmifinále by chtěl opět na britské ostrovy. "Budu nesmírně šťastný, kdyby se nám povedlo dostat Slavii znovu do Anglie. Pro mě je strašně těžké dělat rozdíly mezi Arsenalem, Manchesterem United, Tottenhamem. Před minulým losem jsem říkal, že bych byl strašně rád za Glasgow Rangers. Ve Skotsku jsem nikdy nebyl, strašně rád bych se tam podíval," usmál se Trpišovský.

"Přál bych si prostě znovu soupeře z ostrovů, protože je to chrám a kolébka fotbalu. Leicesteru bych chtěl moc poděkovat za respekt, kterého se nám tu dostalo, jak se k nám chovali po zápase. Trenér Rodgers říkal, že ho překvapila kvalita Slavie. Je to něco úžasného tady být. Když bude v osudí anglický nebo britský soupeř, budu si ho vždy přát. Když bych si musel vybrat, řekl bych Old Trafford," jmenoval kouč stadion Manchesteru United.

Nechtěl spekulovat, kam až může Slavia v soutěži dojít. Předloni v Evropské lize dokráčela do čtvrtfinále, kde vypadla s Chelsea. "Musím se až smát, když si vzpomenu, že před nějakými třemi měsíci jsme prohráli v Izraeli s Beer Ševou. A teď jsem před odvetou s Leicesterem dostal otázku, že šance jsou 50 na 50. Chceme dojít co nejdál. Až dostaneme dalšího soupeře, budeme se dál rvát a budeme chtít zanechat ten nejlepší výkon na hřišti. Co z toho bude, to uvidíme," dodal Trpišovský.