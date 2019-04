Trpišovský: Věřím, že jsme tak silní, že můžeme hrát i s Chelsea

před 9 minutami

Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisté Slavie už mají takovou sílu, že se dokážou ve čtvrtfinále Evropské ligy postavit i Chelsea. Před čtvrtečním úvodním domácím utkáním kouč ukazoval svěřencům hlavně zápasy, ve kterých soupeři způsobili londýnskému klubu problémy. Neočekává, že by Chelsea vzhledem k nedělnímu prestižnímu ligovému duelu v Liverpoolu přistoupila k souboji na Slavii lehkovážně.

"Týmy, které tu hrály v minulých kolech, měly obrovskou sílu. Ale bylo vidět, že jim něco nevyhovuje, v něčem nejsou silní. Ale teď se bavíme o klubu, který hraje Premier League a tolik toho vyhrál. Tím, že jsou z anglické ligy, jsou odolní v soubojích. I ty největší hvězdy jako Hazard jsou schopny přijmout (rány) a hrají ve velké intenzitě," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Ty naše přednosti v minulých utkáních, intenzita hry nebo osobní souboje, ten tým umí přijmout. Troufnu si říct, že z anglických týmů mají nejlepší defenzivu. Směs velké atletičnosti a fotbalovosti z toho dělá komplexní tým. Stojí proti nám absolutní špička. My jsme si to přáli, chtěli jsme si porovnat, na co máme. Věřím, že dneska máme takovou sílu, že se dokážeme postavit i tomuto týmu," dodal Trpišovský.

V přípravě Trpišovský pouštěl svěřencům sestřihy zápasů, v nichž Chelsea měla potíže. Hodně vycházel i z osmifinále, v kterém "Blues" po výhrách 3:0 doma a 5:0 venku vyřadili přemožitele Slavie z letní kvalifikace Ligy mistrů Dynamo Kyjev.

"Samozřejmě příprava je trochu jednodušší, než když přijel třeba Genk. Kluci vědí, co je to za hráče. Ale na druhou stranu je to o to složitější hledat nějaké chyby a slabá místa," řekl Trpišovský.

"Sledovali jsme hlavně zápasy, ve kterých se podařilo soupeřům obrat Chelsea o body nebo je dostávali i pod tlak, nejvíc narušovali to, v čem je silná. Největší vodítko byl ale Kyjev. Je to předchozí kolo, některé hráče známe," dodal Trpišovský.

Nemyslí si, že by Chelsea zápas podcenila vzhledem k nabitému programu. "Blues" hráli ligu v pondělí a v neděli je čeká Liverpool. "Je to Chelsea, reprezentují klub a určitě nemohou žádný zápas brát na lehkou váhu. Mají ještě náročnější program než my, tím, že hráli v pondělí a čeká je Liverpool, asi dostane příležitost čtyři pět jiných hráčů, hlavně v ofenzivě. Myslím, že budou hrát Pedro, Willian," přemítal Trpišovský.

Mrzí ho, že zápas kvůli trestu od UEFA neuvidí asi 1900 fanoušků z částečně uzavřené severní tribuny. "Proti Seville to byl nádherný pocit, když jsme mohli vidět celostadionové choreo. Už s tím ale nic nenaděláme. Můžeme jenom doufat, že se to nebude opakovat," věřil kouč.

Ve čtvrtek se bude muset obejít bez karetně potrestaného záložníka Tomáše Součka. "Nahradit Tomáše Součka je složité. Je platný v obranných i útočných standardkách, při zakládání útoků. Pro Chelsea je unikátní Hazard, pro nás Tomáš. Nahradí ho hráč s jinou typologií. Velmi pravděpodobně střed hřiště nějakým způsobem přeskupíme," dodal Trpišovský.