Trpišovský před Arsenalem: Hlavně aby nedošlo na penalty, to bych utekl do kanceláře

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského budou muset fotbalisté Slavie ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem předvést výkon na hranici výkonnostního maxima, aby měli šanci postoupit do semifinále. Své svěřence nabádá k tomu, aby po nadějné venkovní remíze 1:1 na výsledek z Londýna zapomněli a do hlav si dali, že se hraje první utkání.

"Zápas o postup do semifinále doma s Arsenalem, to je nádherné utkání. Škoda, že je to bez diváků, s nimi by takový zápas byl úplný strop. Výsledek jsme si přivezli nadějný. Na druhou stranu naši soupeři v předchozích dvou kolech vyřazovací fáze si odvezli podobný výsledek od nás a postoupili jsme my. Musíme být obezřetní," uvedl Trpišovský při on-line tiskové konferenci. "Musíme se dotknout našeho výkonnostního stropu, jak týmově, tak hlavně individuálně, abychom to zvládli," dodal kouč českého mistra.

Jeho svěřencům stačí k postupu vedle jakékoliv výhry i bezbranková remíza. "Nesmíme vůbec myslet na to, jak dopadl první zápas. Je to fakt jen o hlavě. Připravujeme se na zápas tak, že ho musíme vyhrát. Je to stejné jako v lize. Jako kdyby žádný první zápas nebyl, potřebujete vyhrát a mít tři body. Když s něčím kalkulujete, špatně to dopadá a ovlivňuje vás to v rozhodnutích. Musíme zapomenout, že byl první zápas, a chtít doma Arsenal porazit. To je jediná cesta k úspěchu," řekl Trpišovský.

Slávisté budou útočit na vyrovnání klubového maxima v pohárech z roku 1996, kdy Pražané došli do semifinále Poháru UEFA. Mezi nejlepší čtyři celky na evropské scéně se v samostatné české historii už žádný jiný tuzemský tým neprobojoval.

"Dostat se do situace, ve které jsme, chce strašnou porci trpělivosti a kvality. Projít do skupiny, pak projít skupinou a v jarní části vyřadit dva soupeře není nic jednoduchého. Nestává se to moc často. Když už šanci máte, samozřejmě si jí vážíme a chceme ji proměnit. Moc šancí, aby český klub měl možnost postoupit do semifinále v pohárech, není," uvedl Trpišovský.

Předloni ve čtvrtfinále jeho tým vypadl s jiným londýnským klubem Chelsea po porážkách 0:1 a 3:4. "Před dvěma lety nám chyběli důležití hráči, uteklo nám to o fous. V prvním zápase nám chyběl vykartovaný Tomáš Souček, v odvetě zraněný Vláďa Coufal. Odehráli jsme dva skvělé zápasy, ale přišli jsme některými zbytečnými věcmi o postup. Teď nám chybí stejně důležití hráči. V prvním zápase jsme to ale zvládli na 1:1. Je vidět, že i v tomhle složení se jim můžeme vyrovnat. Když jsme to zvládli tam, jsem přesvědčen, že můžeme i doma," řekl Trpišovský.

Doufá, že nedojde na penalty. "Nevím, jestli bych měl výdrž se na to dívat. Hrajeme doma, tak bych šel do kanceláře, aby mi někdo přišel říct, jak to dopadlo. Abych si ušetřil nervy. Nikdy jsem to nezažil. Vždy, když šlo o něco důležitého a rozhodovaly penalty, tak jsem týmy litoval," uvedl Trpišovský.

Oproti nedělnímu vítěznému derby se Spartou by měl mít k dispozici zpět v základní sestavě jednoho z dvojice křídelních hráčů Abdallaha Simu či Petera Olayinku. "Oba dnes zkoušeli trénovat. Podle indicií, které jsou, bude jeden z nich k dispozici do základní sestavy a jeden s tišícími prášky na bolest na nějakých 20 minut. Definitivně uvidíme zítra po rozcvičení," dodal trenér lídra české ligy.