Trpišovský chtěl Arsenal, Schicka vítá a očekává běžecky náročné duely

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského čekají fotbalisty Slavie v základní skupině Evropské ligy tři kombinačně a rychlostně silné týmy.

Pražané změří síly s německým Leverkusenem, za který hraje český útočník Patrik Schick, přemožitelem Plzně v závěrečném předkole izraelskou Beer Ševou a Nice. Právě francouzského soupeře si nejvíce přál brankář červenobílých Ondřej Kolář.

Jasným cílem slávistů je postup do jarní fáze, kam projdou dva celky ze skupiny.

"První, co mě napadá, je, že máme dva soupeře z vyspělých lig - z bundesligy a francouzské ligy. Nice hrálo před pár lety v Edenu, Leverkusen jsme viděli nedávno ve vyřazovací části Evropské ligy. Týmy malinko známe. Beer Ševu jsme měli možnost vidět v utkání proti Plzni a byli na tom pohybově velmi dobře. Očekávám běžecky velmi náročné zápasy," uvedl pro klubovou televizi Trpišovský.

"Všechny tři týmy mají velice rychlé, dynamické hráče. Pokud bych je měl všechny ohodnotit, jedná se o kombinačně a rychlostně silné týmy. Jsou to všechno silní soupeři. Nicméně ve skupině jsou dvě postupová místa a my se pokusíme udělat vše pro to, abychom na jaře hráli evropské poháry. Doma se nám v Evropské lize vždy dařilo. Musíme tu být úspěšní i teď a ideálně přivézt i body zvenku," doplnil Trpišovský, který Slavii v předminulé sezoně dovedl do čtvrtfinále Evropské ligy.

Pražané jsou rádi, že narazí na tým s českým hráčem. "Vždy je příjemnější, pokud je v zahraničním týmu český hráč. Na Patrika Schicka se těšíme," řekl Trpišovský. "Na zápas s Leverkusenem se všichni moc těšíme, je to tradiční tým z bundesligy. Máme tam spoluhráče z reprezentace Patrika Schicka, což je další přidaná motivace," uvedl Kolář.

Při losu se mu splnil sen dostat Nice, které o něj v minulosti usilovalo. "Nice jsem si přál nejvíce ze všech soupeřů. Při losu si mi v tomhle směru poštěstilo a už se moc těším, až si proti nim zahraji. Je to těžký soupeř. Mají stejnou vizi jako my, chtějí hrát neustále konstruktivně odzadu. Jsou jako naše zrcadlo, takže se na zápas moc těším. Pevně věřím, že ho zvládneme," prohlásil Kolář.

Nice vede mistr světa a Evropy bývalý francouzský reprezentant Patrick Vieira. "Vždy jsem ho sledoval v dresu Arsenalu. Kdybych si mohl vybrat, radši bych měl ve skupině Arsenal než jeho. Do Evropské ligy postoupila spousta týmů z Britských ostrovů a mrzí mě, že se nám opět vyhnuly," litoval Trpišovský.

Slávisté do Evropské ligy přešli poté, co ve středu prohráli 1:4 na půdě dánského Midtjyllandu a neuspěli v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů. "Zklamání v nás bude delší dobu, musíme ale koukat před sebe. Věřím, že se v Evropské lize vydáme k postupu, který si všichni přejeme. Myslím, že jsme dostali poměrně těžké soupeře. I Beer Ševa je velmi nepříjemná, mohli se o tom přesvědčit všichni, kteří sledovali jejich utkání s Plzní. Věřím však, že postoupíme," uvedl Kolář.

"Byla to pro nás vcelku rána, dost jsme se k postupu do Ligy mistrů upínali. Bohužel to však nevyšlo a nezbývá nám nic jiného než jít dále. Musíme se soustředit na to, co přijde. Čekají nás samozřejmě kvalitní soupeři, ale myslím si, že je to přijatelný los. Přáli jsme si někoho z Britských ostrovů, což se bohužel nepovedlo. I tak je skupina docela atraktivní," řekl slávistický obránce David Hovorka.