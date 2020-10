Tři roky, tři týdny a tři otazníky nad marodkou. Sparta dnes vyzve lídra Ligue 1

Fotbalisté Sparty se ve čtvrtek po tříleté pauze představí v základní skupině Evropské ligy. V Praze od 21 hodin přivítají Lille a letenský celek nečeká úplně snadný návrat, protože po přerušení české nejvyšší soutěže kvůli koronaviru odehrál poslední zápas před téměř třemi týdny.

Sparta si naposledy zahrála ve skupině evropských pohárů v ročníku 2016/17, kdy obsadila první místo v tabulce před Beer Ševou, Southamptonem a Interem Milán. V prvním kole play off pak letenský celek vypadl s Rostovem, ale v následujících třech sezonách skončil pokaždé už v předkolech.

Ani návrat Sparty do skupiny Evropské ligy, ve které vedle Lille narazí také na AC Milán a Celtic Glasgow, se ale neobešel bez potíží. Pražané od začátku října po přerušení české nejvyšší soutěže, kterou vedou s plným počtem 18 bodů, v rámci opatření proti šíření koronaviru neodehráli soutěžní zápas.

"Situace není jednoduchá pro všechny. Musíme dodržovat hygienická pravidla a to není snadné. O to víc jsme rádi, že můžeme hrát mezinárodní utkání, protože to lidi alespoň trochu odvede od problémů, které tady máme," řekl při dnešní videkonferenci trenér Václav Kotal.

K tréninku v plném počtu museli Letenští stejně jako k pořádání pohárových duelů, které se odehrají bez diváků, dostat výjimku. "Nemohli jsme trénovat společně a dodržujeme pravidla, která byla určena. Ale hlavně jsme měli hráče pryč v reprezentacích. Co to s námi udělá, ukáže až zápas, ale všichni se těšíme a chceme podat co nejlepší výkon," dodal.

Trenér Lille Christophe Galtier předpokládá, že se pauza na soupeři příliš neprojeví. "Bude záležet na tom, jak budou rychlí a jestli budou mít stejný rytmus jako před tím. A předpokládám, že ano, protože někteří hráči byli v národním týmu," uvedl Galtier. "Kdyby mohli hrát přípravné zápasy, bylo by to jiné. Takhle budou silní a odpočatí," přidal kapitán José Fonte.

Vrátí se z marodky tři opory?

Spartu navíc trápí poměrně rozsáhlá marodka. Mimo hru je dlouhodobě zraněný stoper Lukáš Štetina a nejistý je také start Ondřeje Čelůstky. Zdravotní potíže z reprezentace si přivezli také Bořek Dočkal s Adamem Hložkem, ale minimálně kapitán Dočkal by měl být připraven nastoupit.

"S Čelůstkou počkáme do poslední chvíle," řekl Kotal. "Těžko se to počítá. Těch hráčů, co jsou z různých důvodů mimo, je tolik… Musíme vzít situaci tak, jak je. Hráči, kteří jsou nominovaní, udělají pro úspěch maximum," přidal osmašedesátiletý trenér.

Lille naopak na Letnou přijede ve skvělé formě. V dosavadních sedmi kolech francouzské ligy neprohrálo a vede tabulku o dva body před mistrovským Paris St. Germain. Výběr trenéra Christopha Galtiera navíc ve třech posledních zápas Ligue 1 neinkasoval.

"Líbí se mi jejich způsoby hry, mají konsolidované mužstvo a všichni hráči vědí, co dělat. Bude to kvalitní konfrontace a uvidíme, jak to dopadne," řekl Kotal. "Musíme se s tou nepříjemnou situací vypořádat, protože pořád reprezentujeme český fotbal a chceme být úspěšní," dodal.