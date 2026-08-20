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Sport

Tragická Plzeň dostala v Bělehradu tvrdou ránu. Přitom mohlo být ještě hůř

ČTK,Sport
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Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Crvenou zvezdou vysoko 0:3 a výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže.

Crvena Zvezda v Viktoria Plzen, UEFA Europa League, Stadium Rajko Mitic, Belgrade, Serbia - 20 Aug 2026
Crvena Zvezda v Viktoria Plzen, UEFA Europa LeagueFoto: Profimedia – Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia
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První dva góly srbského mistra dal kapitán Mirko Ivanič, v 89. minutě střídající Aleksandar Katai proměnil penaltu. Odveta je na programu za týden na západě Čech.

Svěřenci trenéra Martina Hyského potvrdili nepovedený vstup do sezony, zvítězili v jediném z pěti soutěžních zápasů v ročníku. Pokud by se Viktorii, která dnes vstoupila do letošní kvalifikace pohárů, nepovedlo za týden dvojzápas se srbským favoritem nečekaně otočit, přešla by do hlavní fáze slabší Konferenční ligy.

Hyský překvapil a pravého křídelníka Memiče tentokrát nasadil na levé straně. Do základní sestavy se dostali i obránci Prebsl s Krčíkem, který si v české lize odpykává disciplinární trest. Nový španělský kouč Crvene zvezdy Riera do zahajovací jedenáctky zařadil i bývalého záložníka pražské Slavie Chama.

Západočeši na slavném stadionu Rajka Mitiče, kde v roce 1976 československá reprezentace vyhrála mistrovství Evropy, začali nebojácně a v první půlhodině měli více ze hry. Vyloženou šanci z povedeného úvodu ale nevytěžili a s blížícím se koncem úvodního dějství se dostávali pod tlak.

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Chamovu střelu z 35. minuty ještě zlikvidoval gólman Viktorie Wiegele, i když na pokus reagoval později. Chvíli nato už srbský šampion, který do Evropské ligy přešel po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s Hapoelem Beer Ševa, udeřil. Na Elšnikovu kolmici si naběhl kapitán Ivanič a obstřelil Wiegeleho. Viktoria i v pátém soutěžním duelu sezony inkasovala.

Po změně stran Bukariho hlavičku chytil Wiegele. Na opačné straně po zákroku gólmana Matheuse upadl ve vápně Prebsl, Západočeši nicméně penaltu nezahrávali, neboť asistent rozhodčího odmával ofsajd.

V 53. minutě domácí zvýšili svůj náskok. Elšnik s Ivaničem si zopakovali spolupráci z prvního poločasu a kapitán Crveny zvezdy tentokrát zblízka překonal Wiegeleho po stříleném centru z levé strany.

Vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1991 ožil a neměl daleko k třetí brance. Kostov však přestřelil a při dalším brejku zachránil situaci vracející se Červ. V 73. minutě krátce po příchodu dvou střídajících hráčů mohl po Vydrově přihrávce snížit Višinský, gólmana Matheuse ale zblízka nepřekonal.

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Hosté stejně jako v předchozím průběhu sezony dopláceli na hrubé chyby v obraně. Střídající Spáčil krátce po příchodu na trávník stáhl ve vápně protihráče a norský sudí po zásahu od videa a přezkoumání situace nařídil penaltu. Katai v 89. minutě nezaváhal a upravil už na 3:0. Viktoria v nové sezoně inkasovala již 14 branek.

V nastavení pak Spáčil další velkou šanci domácích srazil na roh. Západočeši v základní době prohráli v pohárech po 11 zápasech, v soutěžích UEFA utrpěli nejvyšší porážku od loňského srpna, kdy v 3. předkole Ligy mistrů podlehli Rangers v Glasgow rovněž 0:3.

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Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Crvena zvezda Bělehrad - Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)

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Branky: 36. a 53. Ivanič, 89. Katai z pen. Rozhodčí: Eskas - Engan, Rossland (všichni Nor.) - Van Driessche (video, Belg.). ŽK: Sol Jong-u, Kostov - Souaré, Hrošovský, Dweh, Spáčil. Diváci: 31.418.

Crvena zvezda: Matheus - Luckassen (85. Tebo Uchenna), Veljkovič, Sol Jong-u - Krunič - Bukari, Cham, Elšnik, Kostov (85. Bajo), Ivanič (72. Katai) - Arnautovič (72. Enem). Trenér: Riera.

Plzeň: Wiegele - Prebsl (73. Višinský), Krčík (86. Spáčil), Dweh, Doski - Hrošovský, Červ - Souaré (46. Kabongo), Ladra (61. Pirgič), Memič - Adu (73. Vydra). Trenér: Hyský.

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